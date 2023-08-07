度蜜月受困南投廬山 新加坡新婚夫妻：還會來台灣玩

暴雨重創仁愛鄉，目前南投仍有85人受困，主要集中廬山溫泉區，目前遊客已撤出；一對從廬山脫困、新加坡來台度蜜月夫妻表示，受民宿業者照顧，還會來台灣玩。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉暴雨釀災，道路坍方中斷造成居民、遊客受困，主要集中廬山溫泉區，南投縣消防局表示，與內政部消防署今天派14人執行救援任務，架設繩索拖拉系統幫助民眾越溪，統計21人脫困，其中遊客14人、業者3人、在地民眾4人。

消防局表示，脫困民眾初步由仁愛鄉公所安置台大農場春陽分場，目前廬山溫泉區的遊客都已脫困，今晚繼續調查當地業者、居民、工作人員、外籍移工等脫困意願，預計明天持續安排救援。

另外，任姓男子7月29日獨攀仁愛鄉干卓萬山，預計8月2日下山，截至昨天無音訊，警消今天取得聯繫，確認任男安全無虞，任男稱再走數公里就可抵達親愛國小，警方聯繫任男告知連日雨勢造成道路中斷，有需要可至仁愛警分局親愛派出所尋求協助。

今天自廬山溫泉區脫困的遊客，其中有一對新加坡來台灣度蜜月夫妻，先生鄧姓男子表示，8月1日來到台灣，原本還要去其他縣市遊玩，遇到雨災只好留在廬山，受困期間有與家人聯繫，雖然家人很擔心，但很高興獲民宿業者很好照顧，雖然遇到這件事，未來仍會來台灣玩。

來自高雄市的曾姓女子也受困廬山，她接受中央社記者訪問表示，8月1日到廬山玩，與鄧姓夫妻住同一家民宿，受困期間業者免費供應吃住，雖然首次遇天災受困，但期間吃得飽、睡得好，業者很照顧住客，且讓她們感到安心，不覺得害怕，她很感謝。

根據消防署晚間統計資料，受困廬山地區原有98人，直升機今天吊掛1名孕婦就醫，另有21人透過繩索橫渡撤離，目前共76人受困；另外，1家民宿露營區9人因道路中斷受困，糧食及飲水已無庫存，報案人表示，受困人員都需撤出；統計至今晚南投縣共85人因雨災受困。

省道部分，公路總局表示，台14線62至80公里處九芎林至霧社、台14線84至92公里處春陽至廬山、台14甲線0至7公里處霧社至清境，沿線多處落石、坍方、土石流、路基掏空，部分路段單線雙向通行，局部土石流路段尚未完全清理完成，請民眾短期內勿來仁愛鄉旅遊。

南投縣政府轄管道路部分，縣府工務處指出，投89線41至46公里處待搶通、投85線6至7公里處平靜橋路段待搶通、投83線4至5公里處待搶通；工務處表示，投89線52公里處靠近霧社路段昨晚崩落無法通行，經開闢臨時路面高繞崩塌點，解除列入待搶通路段。