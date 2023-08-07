颱風卡努重創南投 消防署統計仍有85人受困

颱風卡努挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉。內政部消防署今晚說，共動員126名特搜人員、6隻搜救犬馳援，目前最新統計南投縣仍有85人受困，今天已出動4架次直昇機運補800公斤物資。

根據消防署晚間最新統計資料顯示，南投縣仁愛鄉榮華巷雲鄉溫泉會館、水悅休閒會館、沙庫斯露營區和泉南段（廬山溫泉區源頭）還有76人受困，因停水停電無糧食，今天已派員進行空中運補500公斤物資，並協助1名47歲孕婦就醫。

另外，合歡仙境民宿約有9人因道路中斷受困，糧食和飲水已無庫存，已知有2人行動不便需搬運，但台中市搜救隊因無法越過眉溪而折返。

高雄市部分，桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里3里成為孤島，有414人留在部落且交通受阻，但無立即危險，現仍有2週物資存糧。

消防署指出，今天共出動4架次直昇機運補物資800公斤，後送2名病患及1名陪同家屬；目前總計出動126名特搜人員、6隻搜救犬執行救援任務。

消防署透過新聞稿表示，內政部長林右昌今天中午也親赴南投縣仁愛鄉搜救行動協調中心（UCC）聽取搜救行動簡報，隨後也前往廬山溫泉區名廬飯店救援現場了解救援進度和方式，並關心獲救民眾狀況，也提醒搜救人員執勤時務必注意自身安全，另指示台電及中華電信人員前進災區，協助當地民眾恢復用電及恢復通訊。