馳援南投仁愛鄉 中市府17組工程團隊2波挺進災區
颱風卡努重創南投縣仁愛鄉，對外交通柔腸寸斷，台中市政府表示，應投縣府提出重機具支援救災需求，出動17組工程團隊協助搶通道路，今天分2波挺進仁愛鄉16部落。
颱風卡努帶來豪雨重創南投縣仁愛鄉，16座部落對外交通寸斷，南投縣政府6日深夜提出重機具支援救災需求，正因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診休養中的盧秀燕，病中立即指示市府建設局、水利局連夜盤點重機具與人力，組建17組工程團隊前進災區協助搶通道路。
台中市政府發布新聞稿表示，盧秀燕病中得知南投縣長許淑華向各縣市請求支援重機具救災，立即給予正面回應，指示市府秘書長黃崇典、建設局長陳大田與水利局長范世億連夜盤點可用資源，立刻備好各式搶救災設備與人力，包括120型與45型挖土機、鏟土機等多部重機具投入馳援。
市府指出，救災機具今天一早完成整裝待命，與南投縣政府保持密切聯繫，配合調度挺進仁愛鄉支援，發揮中台灣區域治理平台互助精神，第一時間支援急難救助及重建。
此外，台中市消防局昨天也已出動台中市特搜大隊前進南投，啟動台灣區域治理平台災區支援機制，展開緊急援助行動。
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