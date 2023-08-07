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同島一命 雲縣府出動機具人員協助南投搶通道路

中央社／ 雲林縣7日電

雲林縣長張麗善今天早上接獲南投縣長許淑華電話，立刻請縣府水利處及工務處出動挖土機及人力到南投協助搶通道路，此外，消防局4名專業救難人員待命，隨時上場支援。

颱風卡努外圍環流帶來豪雨，重創南投縣仁愛鄉，多處發生淹水與土石流災情；內政部消防署昨天派員協助南投縣政府於現場成立搜救行動協調中心（UCC）。

張麗善今天接到許淑華的電話，她感念4年前南投縣協助149乙線工程，改善4處髮夾彎，讓大客車通行，為竹山、草嶺地區帶來許多觀光商機，基於同島一命，立刻指示雲縣府工務處和水利處派遣機具及人力前往支援。

雲林縣工務處長汪令堯今天告訴中央社記者，首批機具包括挖土機、鏟土機等，今天下午3時陸續出發，第2批明天早上抵達，協助南投縣府搶修開通道路。

汪令堯說，縣府除支援機具外，水利處與工務處也會派員到南投縣，擔任南投縣府與廠商間的溝通橋梁。

雲林縣消防局4名專業救難人員待命，一旦有請求支援，隨時能夠派往南投進行搶救。

颱風 卡努颱風

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