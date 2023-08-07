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台東河川地瓜田災損 可獲補償

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
杜蘇芮颱風重創台東關山、鹿野一帶河川地種植的西瓜、洋香瓜，總面積達40公頃。圖／關山鎮公所提供
杜蘇芮颱風重創台東關山、鹿野一帶河川地種植的西瓜、洋香瓜，總面積達40公頃。圖／關山鎮公所提供

杜蘇芮颱風重創關山、鹿野一帶河川地約40公頃瓜田，獲農業部災損補助，遭人質疑河川行水區不該栽種作物，領取補償更不合理；八河川局指出，台東溪流揚塵高，開放種植目的抑制揚塵效果佳，台東已核准許可裸露地種植面積約155公頃，近3年僅今年可申請災損補償。

上月底颱風來襲，關山西瓜27.5公頃、洋香瓜6.5公頃受損，鹿野鄉公所也提報西瓜浸水受損面積6公頃並說明，依農業部公告，西瓜每公頃救助6.2萬元，洋香瓜每公頃救助8萬元，救助並非年年都有。

因災損瓜田位處河川區，早年政府擔心高灘地遍植高莖作物阻塞水流，溝通過程產生不少衝突，天然災害現金救助公布後，網友質疑果農不該在河川區域栽種作物，領取補償不合理。

八河局局長李宗恩表示，河川局依據河段特性採用因地制宜管理措施，作物種類是依河寬、坡降、流速及高灘地水深等條件綜合評估，河川高灘地種植區域分不同等級，各河川局會勘認定，合法申請作物可申請災損補助。

八河局說明，2009年起開放卑南溪河床讓農民種植作物，藉自發性灌溉及耕作覆蓋河床裸露地，增加地表摩擦力、降低風速，以達抑制揚塵目的，已核准約155公頃，以申請條件來說，必須是經洪水沖失原有植被，自然裸露地區才能申請，農民也要提抑制揚塵配合措施。

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