桃源3里路斷 流籠送貨

高雄市桃源區明霸克露便橋遭沖毀，復興等3里聯外交通中斷，高市府昨緊急啟用流籠設施，聯結復興端與勤和端，農友緊急把採收的80籃龍鬚菜運送下山，民生物資也循此運入山區。公路總局第三區養護工程處指出，預計本月12日搶通溪底便道先開放通行。

山區雨勢時下時停，荖濃溪泥濘湍急，明霸克露便橋短時間無法修復，市府表示，復興、拉芙蘭及梅山里聯外交通仍中斷，各里皆備好14天物資，支援433名居民所需，大型流籠昨天啟用。

桃源區長杜司偉說，這座流籠橫跨玉穗溪，兩端連結復興、勤和里，可將物資及農作物相互運送，昨天復興里農民即利用流籠將80籃龍鬚菜運送到勤和里，中盤商一收到貨即運下山販賣。「還好有流籠可利用。」勤和里民說，至少能將部分農作物搶運出去，減少損失，不然真的欲哭無淚。