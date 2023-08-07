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土石流掩埋建物 仁愛南豐如廢墟

聯合報／ 本報記者／連線報導
南投仁愛台14線82K春陽聚落一帶土石流災害嚴重，掩蓋住道路。記者賴香珊／攝影
南投仁愛台14線82K春陽聚落一帶土石流災害嚴重，掩蓋住道路。記者賴香珊／攝影

卡努颱風帶來致災情暴雨，南投仁愛鄉災情慘重，多處道路中斷，多個部落淪為孤島，全鄉今天第4天停班停課。廬山溫泉區仍有80多名遊客受困，奧萬大43名遊客已救出，並尋獲失聯農民林坤山遺體。至於台14線埔里到霧社路段昨一度搶通，又因兩處土石坍塌中斷，公路總局力拚今恢復通行，其餘道路仍待修復。

未來一周，西南風持續影響，周二起水氣增多，中央氣象局指出，中南部整日陣雨或雷雨，雨區主要集中南部山區，可能達局部豪雨等級。另外，初估周四有機會生成第七號颱風「蘭恩」，但往日本北轉移動機會較大，對台無直接影響。

廬山溫泉區飯店有80多人受困，特搜隊共31人昨徒步挺進，直升機也載運1000公斤物資馳援。最新空拍畫面，土石流宛如滾滾長河穿梭民宅與高樓間，甚至淹掉大半建築物，景象駭人。由於路況太惡劣，搜救人員無法背負救援物資上山，僅能從廬山吊橋附近上攀繞山路，進入災區勸導民眾下山。

空勤總隊昨也派出4架次直升機，載運物資到山區，並載2名洗腎患者下山就醫，另載送43名受困奧萬大森林遊樂區遊客下山。遊客用手機記錄災情，臨溪道路被滾滾溪水沖刷水淘空地基，一半掉落溪水中，部分路段人車根本無法通行，遊樂區內小木屋區淹水嚴重。

南投縣長許淑華指出，投83、投89線受損嚴重，短時間內難恢復正常通行；台14線南豐村中正路沿線超商、加油站及民宅遭土石流侵襲，有平房、樓房一樓也遭掩埋，現場猶如廢墟，畫面震撼，令人心疼。

台14線因仍有土石須清理，公路總局持續管制放行，今7、11、15及19時開放通行30分鐘，並呼籲民眾非必要避免上山。針對台14線沿線交通受阻易成孤島地區，縣府以直升機空投飲用水、罐頭、泡麵、嬰幼兒奶粉和尿布等物資，也將需洗腎民眾載出，送醫治療。

行政院副院長鄭文燦昨由交通部長王國材、許淑華等人陪同實地勘災。鄭表示，82、85及89產業道路會由國軍支援，盡速搶通。

颱風 卡努颱風

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