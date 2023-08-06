快訊

掃到颱風尾受重創 南投縣仁愛鄉明繼續停班停課

成都世大運／張鎮衙狂飆7記3分球！中華2分之差氣走日本 奪隊史最佳11名

羽生結弦不透露新婚妻身分 網瘋猜是前AKB48成員

南投仁愛鄉、高雄桃源區土石流 居民「要橋不要錢」盼建立安全道路

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
南橫公路上的明霸克露鋼便橋被土石流沖斷。圖／高市府原民會提供
南橫公路上的明霸克露鋼便橋被土石流沖斷。圖／高市府原民會提供

卡努颱風帶來的西南氣流大雨，造成南投仁愛鄉與高雄桃源區出現嚴重土石流！行政院長鄭文燦5日還特地取消原定行程，前往南投與縣長許淑華共同指揮抗災。高雄桃源區三里的對外道路明霸克露橋也在這次土石流中遭到沖毀，但部落因存糧足夠，並已向政府請求蓋堅固水泥橋，因此拒絕接受外界物資。

300官兵支援仁愛

受颱風卡努外圍環流影響加上西南風，導致南投縣仁愛鄉下起致災性大雨，已經造成多個部落聯外道路中斷，1位村民失蹤，1名登山客失聯，就連國軍前往救災，也卡在半路，南投縣長許淑華5日表示，仁愛鄉有20多位民眾受困，她已請求中央支援，包括300名後指部的軍人投入協助救災。

行政院副院長鄭文燦也將原訂行程更改，前往南投縣政府災害應變中心坐鎮。鄭文燦表示，目前有300名兵力針對投89線和投83線及台14線進行搶通，尚有19位及3位民眾受困，其中包括1位洗腎病患，已請空勤總隊直昇機待命，在天候許可下空投物資到災區，並後送洗腎等慢性病民眾就醫。

目前奧萬大森林遊樂區仍有43人受困，將由直升機分批救出，送達埔里宏仁國中；發祥村、春陽村、南豐村、精英村等七個村落目前斷水斷糧，空勤總隊將以2架直升機載運300公斤物資進行補給。

要蓋高架橋不要物資

另外，卡努颱風的強烈西南氣流，也讓原本山區道路已相當脆弱的高雄桃源三里，又因明霸克露鋼便橋被沖毀變成孤島，因此部落族人決定成立自救會，拒絕外界物資，以「軟性抗議」表達訴求，市議員高忠德就說，「我們已經忍耐14年，族人需要的是一條安全的路，不是每年風雨天斷路，再投送物資關懷、安慰」。

高忠德強調，過去只要大雨就會道路中斷，而且外界投送物資時要災民不要提道路修路問題，「其實居民只是需要一條安全的道路，而不是路斷了再來送物資。」當地里長也決議，明霸克露橋下游的便道希望能在一星期內展開施工，還有拒絕賑災物資進入，以進行軟性抗議。另外，道路施工必須納入里民意見。

桃源區區長杜司偉則表示，目前桃源三里居民都已安置完畢，也已經備好兩星期的存糧，即便道路中斷也可以靠流籠搬運，風雨天道路維修難度變高，但仍建議政府應考慮施作高架道路根本解決這個問題，除了讓通洪斷面高外，更可以避免落石傷人。

另外，那瑪夏區、茂林區、甲仙區、六龜區等區域都已列為土石流黃色警戒區。


”AA”

【更多精采內容，詳見

颱風 卡努颱風 明霸克露橋 土石流

延伸閱讀

仁愛鄉勘災 鄭文燦：埔里到霧社拚下午雙向通車

鄭文燦南投勘災 台14線埔里到霧社下午5時前搶通

影／暴雨重創仁愛鄉 鄭文燦：行政院全力支持災後重建

暴雨重創南投 鄭文燦取消原行程改赴南投勘災

相關新聞

豪雨襲來！高屏山區今累積雨量包辦前10多 屏東春日353毫米奪冠

卡努颱風雖遠離，但受西南風影響，中南部山區出現致災降雨。中央氣象局下午發布豪雨特報，屏東縣山區留意大豪雨，高雄市山區、台...

南投仁愛鄉、高雄桃源區土石流 居民「要橋不要錢」盼建立安全道路

卡努颱風帶來的西南氣流大雨，造成南投仁愛鄉與高雄桃源區出現嚴重土石流！行政院長鄭文燦5日還特地取消原定行程，前往南投與縣長許淑華共同指揮抗災。高雄桃源區三里的對外道路明霸克露橋也在這次土石流中遭到沖毀...

中南部山區致災降雨 道路災阻5處陸續開放搶通

卡努颱風遠離，受西南風影響，中南部山區出現致災降雨。針對道路預警封閉或災情統計，交通部公路總局指出，截至今天中午12時，...

影／南投災情曝光 仁愛鄉台14線南豐村中正路沿線如廢墟

卡努颱風遠離，帶來的西南風造成中南部連日豪雨，，南投縣仁愛鄉因豪大雨災情嚴重，多處道路中斷，多個部落淪為孤島，南投縣長許...

豪雨致嚴重坍方 玉山主群峰線停止入園延長至8月8日

卡努颱風帶來之外圍環流在南投地區造成強降雨，「玉山國家公園」臉書粉專表示，災後步道整修，玉山主群峰線停止入園延長至8月8...

西南風還沒完！周二降雨擴全台 卡努恐重返中颱侵日韓

卡努颱風遠離之後，西南風影響，連日致災性降雨重創南投仁愛鄉等地區。中央氣象局預報員廖經翔說，未來一周台灣天氣主要還是受到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦