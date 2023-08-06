南投仁愛鄉、高雄桃源區土石流 居民「要橋不要錢」盼建立安全道路

卡努颱風帶來的西南氣流大雨，造成南投仁愛鄉與高雄桃源區出現嚴重土石流！行政院長鄭文燦5日還特地取消原定行程，前往南投與縣長許淑華共同指揮抗災。高雄桃源區三里的對外道路明霸克露橋也在這次土石流中遭到沖毀，但部落因存糧足夠，並已向政府請求蓋堅固水泥橋，因此拒絕接受外界物資。

300官兵支援仁愛

受颱風卡努外圍環流影響加上西南風，導致南投縣仁愛鄉下起致災性大雨，已經造成多個部落聯外道路中斷，1位村民失蹤，1名登山客失聯，就連國軍前往救災，也卡在半路，南投縣長許淑華5日表示，仁愛鄉有20多位民眾受困，她已請求中央支援，包括300名後指部的軍人投入協助救災。

行政院副院長鄭文燦也將原訂行程更改，前往南投縣政府災害應變中心坐鎮。鄭文燦表示，目前有300名兵力針對投89線和投83線及台14線進行搶通，尚有19位及3位民眾受困，其中包括1位洗腎病患，已請空勤總隊直昇機待命，在天候許可下空投物資到災區，並後送洗腎等慢性病民眾就醫。

目前奧萬大森林遊樂區仍有43人受困，將由直升機分批救出，送達埔里宏仁國中；發祥村、春陽村、南豐村、精英村等七個村落目前斷水斷糧，空勤總隊將以2架直升機載運300公斤物資進行補給。

要蓋高架橋不要物資

另外，卡努颱風的強烈西南氣流，也讓原本山區道路已相當脆弱的高雄桃源三里，又因明霸克露鋼便橋被沖毀變成孤島，因此部落族人決定成立自救會，拒絕外界物資，以「軟性抗議」表達訴求，市議員高忠德就說，「我們已經忍耐14年，族人需要的是一條安全的路，不是每年風雨天斷路，再投送物資關懷、安慰」。

高忠德強調，過去只要大雨就會道路中斷，而且外界投送物資時要災民不要提道路修路問題，「其實居民只是需要一條安全的道路，而不是路斷了再來送物資。」當地里長也決議，明霸克露橋下游的便道希望能在一星期內展開施工，還有拒絕賑災物資進入，以進行軟性抗議。另外，道路施工必須納入里民意見。

桃源區區長杜司偉則表示，目前桃源三里居民都已安置完畢，也已經備好兩星期的存糧，即便道路中斷也可以靠流籠搬運，風雨天道路維修難度變高，但仍建議政府應考慮施作高架道路根本解決這個問題，除了讓通洪斷面高外，更可以避免落石傷人。

另外，那瑪夏區、茂林區、甲仙區、六龜區等區域都已列為土石流黃色警戒區。







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