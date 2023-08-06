聽新聞
test
0:00 / 0:00
悲情地標／土石流加油站 4度滅頂
仁愛鄉「掃到颱風尾」，創下七四八毫米單日雨量紀錄，全鄉遭土石流蹂躪，居民驚恐之餘，卻發現卡努和二○○八年辛樂克颱風除了路徑相同，也都重創廬山溫泉區，台十四線埔霧公路上的南豐加油站也創下四度遭土石流滅頂紀錄，成為最悲情加油站。
仁愛鄉長江子信說，二○○八年辛樂克颱風從台灣東北角海域穿過，隨即以「V」字形轉往日本，外圍環流牽引西南氣流，遇到中央山脈阻隔，在仁愛鄉降下大雨。當時廬山溫泉區受創最深，除了塔羅灣溪暴漲沖毀飯店，母安山北坡岩體因此滑動，也成為廬山溫泉區被廢，遷往埔里福興農場的主因。
這次卡努颱風再次重創廬山，除了麗來飯店地基被淘空，塔羅灣溪溪水暴漲溢出河道，沖刷邊坡，廬山溫泉立體停車場地基也淘空傾斜，和麗來飯店一樣，都有崩塌風險，岌岌可危。
立體停車場上方就是母安山北坡，辛樂克風災造成岩體向下滑動，溫泉民宿、旅館倒塌傾斜，立體停車場也受到擠壓受損，早已公告停止營運十多年，這次再因卡努受損，雪上加霜。
辛樂克颱風時，仁愛鄉南豐村爆發嚴重土石流，台十四線埔霧公路旁的南豐加油站，土石流從後方山坡傾洩而下，整座加油站遭土石流滅頂，沿著土石流累積的石塊可以走上加油站屋頂。這次土石流再度傾洩而下，土石累積近加油站天花板，都讓災民想起十四年前的辛樂克颱風。
楊姓居民說，南豐加油站命運坎坷，之前三度遭遇土石流掩埋，第一次是九二一地震隔年二月豪雨；第二次是二○○四年七二水災、第三次便是二○○八年的辛樂克颱風，被當地人稱為「土石流加油站」，這次又因土石流滅頂，成了卡努颱風的地標，堪稱是最悲情的加油站。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言