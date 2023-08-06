災民心聲／感覺像被滅村 盼雨快停

仁愛鄉遭暴雨狂掃，土石流、洪水肆虐，許多居民緊急撤離到安置中心，窗外的雷雨聲，讓許多居民擔心土石隨時會再爆發，如同要「滅村」，連續二、三夜都驚恐難眠，「不要再下雨了」成了仁愛鄉民共同心聲。

卡努颱風雖逐漸遠離台灣，但「颱風尾」威力驚人，外圍環流加上西南風，將來自南海、印度洋的豐沛水氣輸往颱風，卻遇到中央山脈阻擋，導致迎風面雨勢不停，仁愛鄉首當其衝，兩天雨量超過一千毫米，是重災主因。

仁愛鄉都達村前天爆發土石流，滾滾泥流挾帶泥沙、垃圾沖刷而下，造成多條道路中斷，民宅車輛遭土石掩埋，幸好人員及時逃出，但村內沒電、訊號不穩定，村民說「感覺格外無助，如同身在孤島」。

前晚上方山坡再度發生土石流，為了避免家園再度受損，居民操作小型挖土機搶修，挖出一條臨時水路導引泥流，避免土石流再度衝入民宅。

春陽部落居民說，昨天深夜雨勢沒有停過，他留在仁愛國中避難，接到母親打電話「我們的部落也垮下來了」，感覺就像要滅村，讓他驚恐不安。

住在廬山溫泉後山馬赫坡的陳姓居民說，對外道路已斷、沒水沒電，災害應變中心專線無法接通，彷彿末日景象，主要道路、產業道路已不見路基，居民希望能派出直升機將他們救出去。

道路受損也重創居民生計，山區還有蔬果貨物需往外運送，農民說，這是仁愛鄉的經濟命脈，主要道路絕對不能斷，否則農產、病患都出不去。

仁愛鄉長江子信在臨時安置中心協助災民。他說，這是仁愛鄉受創最嚴重的天災，大家都想搶救家園、農產，但豪雨、土石流阻礙搶救困難，只能期待雨勢減緩，大型機具進入搶修，居民才能安心回家，重整家園。

南投兩測站 雨量創紀錄

中央氣象局表示，南投仁愛、廬山測站四日累積雨量，均創下兩測站設立以來最大量，仁愛為七四九毫米，也是近兩年全台日累積雨量新高紀錄；這波雨勢預計持續至明天，但今天會稍微趨緩。

氣象局預報員趙紘表示，曾遭辛樂克、莫拉克颱風重創的廬山測站，四日累積雨量也達六六六點七毫米，是一九九二年設站以來最大量。