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萡子寮漁港海水倒灌 魚塭災情嚴重

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣萡子寮漁港遭海水倒灌，其中魚塭損失慘重，蔡姓漁民回憶起來仍心有餘悸。記者陳苡葳／攝影
雲林縣萡子寮漁港遭海水倒灌，其中魚塭損失慘重，蔡姓漁民回憶起來仍心有餘悸。記者陳苡葳／攝影

雲林縣萡子寮漁港前天下午因大潮海水倒灌，水淹港區及堤道，附近魚塭受災慘遭瞬間滅頂，受影響面積10公頃左右，昨夜及下午還有2波大潮，所幸未如之前嚴重；縣長張麗善到場會勘，地方陳情，堤岸高度恐已無法負荷現今潮位，盼縣府水利處評估解方。

萡子寮漁港港區、堤道及周邊養殖魚塭，前天上午11點40分至12點半灌進滿滿海水，淹水高度將近成人小腿，民眾嚇傻「不曾看過這般情景！」「真的是20多年來第一次！」

養殖超過30年的受災戶蔡姓漁民說，從未見過海水像瀑布一樣灌進魚塭，她距離堤岸最近2公頃多池子全被淹沒，文蛤苗、魚隻受損嚴重，損失300萬元以上，池邊護堤也被海水沖破，不知道如何整理；據了解，附近家戶不多，不過有間日間托顧中心，所幸災情未波及建物，無人員受傷。

氣象局潮汐資料，滿潮受天文潮加風暴潮影響，潮水高度比平時高，受影響情形較前一天輕微。李龍飛等人說，港口清淤無法治本，抵擋不住海水潮汐，漁民看天吃飯，得冒險出海，建議政府將港口外移，抽沙造陸增加面積解決問題。

張麗善說，設施損壞由水利處提報中央復建，不排除將堤防加高，由於可能出現延遲性災損，農業處會持續追蹤，通報中央啟動天然災害現金救助。

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