聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨重創南投縣仁愛鄉 暨大供災民避難住宿

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，暨南大學開放宿舍安置災民，校友捐出100套床墊寢具。圖／暨南大學提供
颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，暨南大學開放宿舍安置災民，校友捐出100套床墊寢具。圖／暨南大學提供

卡努颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，南豐、春陽、廬山、都達等部落土石流災情嚴重，災民流離失所。位於埔里鎮的暨南國際大學校長武東星昨表示，昨起開放暨大研究生空調房宿舍，提供災民免費住宿10天；目前已有13人準備入住，有校友得知要安頓災民，馬上捐出100套床墊、棉被等物品，供災民使用。

武東星說，仁愛鄉降下超大豪雨，土石流造成道路、橋梁和民宅受損，仁愛鄉南豐村眉溪部落是暨大大學社會責任USR計畫區，也是暨大國科會人文實踐與社會創新計畫的實踐場域，看到仁愛鄉災情慘重，暨大師生感同身受，第一時間伸出援手，開放學校宿舍，讓災民免費安置住宿。

暨南大學位於埔里鎮，緊鄰仁愛鄉，當地民眾說，當年921地震時，埔里是重災區，暨大部分校舍受損，當時的校長李家同為保護師生安全與受教權，集體北上「逃難」到台大上課，此舉讓居民對暨大不能患難與共，感到失望與不諒解。

地方人士說，暨大震後返回埔里，對地方重建事務特別投入，從地方重建到地方創生，暨大師生都高度參與，卡努風災土石流重創仁愛鄉，暨大師生第一時間伸援，提供災民免費住宿安置，不論有多少效果，接地氣又有同理心的作法，都讓災民點滴在心。

暨大主任秘書曾永平說明，相關緊急聯繫與宿舍借住，請各鄉公所彙整訊息後與他聯繫安排，目前仁愛鄉手機訊號不佳，部分地區對外聯繫中斷，鄉民或族人若有需求，也可與他聯繫；暨大聯絡人曾永平手機：0917-238736。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

南投縣仁愛鄉道路中斷 內政部6日空中運補2300公斤物資

豪雨影響南投仁愛鄉多人受困 已搶救出12人

土石流災情嚴重道路中斷 南投仁愛鄉明天停班停課

暴雨重創南投10名洗腎病人待援 許淑華請求中央派空勤協助後送

相關新聞

南投仁愛鄉「掃到颱風尾」 被切成9座孤島

卡努颱風超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，四十八小時內降下一○五五毫米雨量，土石流、洪流將全鄉切割成九座孤島，有部落斷水斷電三天...

南投縣仁愛鄉道路中斷 內政部6日空中運補2300公斤物資

卡努颱風引進超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，道路中斷讓全鄉變成多處孤島，通往南投縣仁愛鄉的台14線交通中斷，南投縣長許淑華盼中...

土石流災情嚴重道路中斷 南投仁愛鄉明天停班停課

南投縣仁愛鄉因豪大雨，土石流災情嚴重，主要道路交通中斷，等待搶修。南投縣政府晚間宣布，仁愛鄉明天（8月6日）停止上班上課...

影／多個部落淪孤島！南投仁愛1失蹤、22受困 國軍派兵力搶救

南投縣因豪大雨災情嚴重，仁愛鄉多個部落淪為孤島，行政院副院長鄭文燦下午到南投參與災害搶救。目前已知有1名鄉民失蹤，居民已...

影／卡努如同當年辛樂克 「悲情加油站」4度被土石流滅頂

卡努颱風「颱風尾」驚人，在仁愛鄉創下748毫米單日雨量記錄，災民驚恐之餘，卻感覺卡努和2008年辛樂克颱風似曾相識，除了...

「羊咩咩」沒事！南投致災性降雨持續 清境農場電話、網路仍斷訊

卡努颱風遠離，西南風挾劇烈雨勢重創南投縣仁愛鄉，山區道路多處坍方阻斷。「清境農場 Qingjing Farm」臉書粉專今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦