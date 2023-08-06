豪雨重創南投縣仁愛鄉 暨大供災民避難住宿

卡努颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，南豐、春陽、廬山、都達等部落土石流災情嚴重，災民流離失所。位於埔里鎮的暨南國際大學校長武東星昨表示，昨起開放暨大研究生空調房宿舍，提供災民免費住宿10天；目前已有13人準備入住，有校友得知要安頓災民，馬上捐出100套床墊、棉被等物品，供災民使用。

武東星說，仁愛鄉降下超大豪雨，土石流造成道路、橋梁和民宅受損，仁愛鄉南豐村眉溪部落是暨大大學社會責任USR計畫區，也是暨大國科會人文實踐與社會創新計畫的實踐場域，看到仁愛鄉災情慘重，暨大師生感同身受，第一時間伸出援手，開放學校宿舍，讓災民免費安置住宿。

暨南大學位於埔里鎮，緊鄰仁愛鄉，當地民眾說，當年921地震時，埔里是重災區，暨大部分校舍受損，當時的校長李家同為保護師生安全與受教權，集體北上「逃難」到台大上課，此舉讓居民對暨大不能患難與共，感到失望與不諒解。

地方人士說，暨大震後返回埔里，對地方重建事務特別投入，從地方重建到地方創生，暨大師生都高度參與，卡努風災土石流重創仁愛鄉，暨大師生第一時間伸援，提供災民免費住宿安置，不論有多少效果，接地氣又有同理心的作法，都讓災民點滴在心。

暨大主任秘書曾永平說明，相關緊急聯繫與宿舍借住，請各鄉公所彙整訊息後與他聯繫安排，目前仁愛鄉手機訊號不佳，部分地區對外聯繫中斷，鄉民或族人若有需求，也可與他聯繫；暨大聯絡人曾永平手機：0917-238736。