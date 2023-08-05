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豪雨影響南投仁愛鄉多人受困 已搶救出12人

中央社／ 南投縣5日電

卡努颱風外圍環流影響，南投縣仁愛鄉雨量破千毫米，主要道路、通訊中斷，目前多人受困，南投縣府今天表示，受困於台83線4k處的3人及投89線9人均已順利救出。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，2天下來南投縣仁愛鄉累積雨量破千毫米，主要道路、通訊中斷，掌握有22人受困。

南投縣長許淑華今天一早挺進仁愛鄉勘災，指示救人第一、全力搶通道路，稍早傳來好消息，受困於台83線4k處的3人及投89線9人均已順利脫困。

此外，台89線46k處仍有5車10人待救，食物尚未欠缺。電力及電信搶修人員今天也進入災區，希望儘快恢復電力與通訊。

衛生局表示，受災部落有7名洗腎患者，其中2名已自行由萬豐搭機車下山，剩餘5名仍在部落，4人在春陽、1人在發祥，縣府列為首要救援對象，也請國軍必要時給予協助。

衛生局說，目前春陽機車已可通行，將以機車接駁方式將4名患者接至仁愛衛生所，還有1名患者住在發祥國小旁，明天如果天氣許可，將以直升機運送出部落。

仁愛鄉長江子信表示，目前受災部落物資還足夠，但道路若持續不通就需外界支援。

颱風 卡努颱風

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