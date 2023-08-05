快訊

「我沒債留子孫」蔡英文反嗆馬英九執政留債1.7兆

糖尿病患不適合喝康普茶？科學實證看康普茶8個潛在健康益處

大雨不斷！南投信義鄉12村列土石流警戒區域 上午11點起停班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部嚴防雨勢！台中苗栗4區一級淹水警戒、7處水庫放水中

中央社／ 台北5日電
經濟部水利署針對台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮發布一級淹水警戒，以及7處水庫放流警戒。聯合報系資料照
經濟部水利署針對台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮發布一級淹水警戒，以及7處水庫放流警戒。聯合報系資料照

颱風卡努逐漸遠離，但外圍環流及西南風帶來雨勢，經濟部水利署針對台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮發布一級淹水警戒，以及7處水庫放流警戒，提醒民眾注意。

中央氣象局說明，第6號颱風卡努今天凌晨2時減弱為輕度颱風，逐漸遠離台灣，但後續颱風外圍環流及西南風影響，提供水氣且受地形作用，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部豪雨發生的機率，因連日降雨，易有坍方、落石、土石流及溪水暴漲，非必要勿前往山區活動。

經濟部水利署防災資訊服務網最新資訊，台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮為一級淹水警戒，低窪地區及道路要特別注意防範積淹水。

另外，鳶山堰、石岡壩、霧社水庫、武界壩、南化水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫等7水庫放水中，水利署提醒下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。

水利署指出，高雄市高屏溪的寶來二號橋被列河川水位警戒，提醒民眾遠離，如果上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府疏散撤離。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

台中苗栗大雷雨持續到近中午 慎防雷擊強風

杜蘇芮、卡努颱風接連襲台難捉摸 嘉義災情放假落差大氣象站曝原因

柯文哲苗栗選哲之友會 鍾東錦到場還人情

卡努陸警解除 新北最會「閃」颱風超商8月5日恢復營業

相關新聞

苗栗縣三義鄉雨勢猛烈 公所宣布全鄉上午10點起停班停課

苗栗縣三義鄉今天上午雨勢猛烈，豪雨造成多處道路坍方，致人車無法通行，三義鄉公所宣布上午10點起全鄉停止上班上課。

南投信義鄉12村列土石流警戒區域 上午11點起停班課

卡努颱風挾帶雨勢，南投縣山區首當其衝，大雨不斷。除了仁愛鄉災情嚴重停班停課，信義鄉潭南、地利、雙龍、人和、明德、豐丘、自...

中南部劇烈降雨 彭啟明曝關鍵原因！東部恐飆37度高溫

中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生，今天...

多處坍方及路基流失 台14線九芎林至霧社段持續封閉

公路總局第二區養護工程處今天上午宣布，台14線62K至79.1K（九芎林-霧社）路段今天凌晨0時至上午7時實施預警性封閉...

中南部嚴防雨勢！台中苗栗4區一級淹水警戒、7處水庫放水中

颱風卡努逐漸遠離，但外圍環流及西南風帶來雨勢，經濟部水利署針對台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮發布一級淹水...

影／苑裡、三義豪雨住家淹水 植物人受困家中獲救

苗栗縣三義、苑裡等地區上午雨勢猛烈，三義鄉公所上午宣布10點起全鄉停班停課，苑裡地區有部分住家淹水，還有一名植物人受困家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦