聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部嚴防雨勢！台中苗栗4區一級淹水警戒、7處水庫放水中
颱風卡努逐漸遠離，但外圍環流及西南風帶來雨勢，經濟部水利署針對台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮發布一級淹水警戒，以及7處水庫放流警戒，提醒民眾注意。
中央氣象局說明，第6號颱風卡努今天凌晨2時減弱為輕度颱風，逐漸遠離台灣，但後續颱風外圍環流及西南風影響，提供水氣且受地形作用，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部豪雨發生的機率，因連日降雨，易有坍方、落石、土石流及溪水暴漲，非必要勿前往山區活動。
經濟部水利署防災資訊服務網最新資訊，台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮為一級淹水警戒，低窪地區及道路要特別注意防範積淹水。
另外，鳶山堰、石岡壩、霧社水庫、武界壩、南化水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫等7水庫放水中，水利署提醒下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。
水利署指出，高雄市高屏溪的寶來二號橋被列河川水位警戒，提醒民眾遠離，如果上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府疏散撤離。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言