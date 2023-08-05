多處坍方及路基流失 台14線九芎林至霧社段持續封閉

公路總局第二區養護工程處今天上午宣布，台14線62K至79.1K（九芎林-霧社）路段今天凌晨0時至上午7時實施預警性封閉，經上午6時30分巡查台14線66K南豐-76K人止關，發現多處路段坍方及路基流失，考量民眾通行安全及搶災需要，持續封閉台14線62K~79.1K（九芎林-霧社）路段。

公路總局建議霧社地區民眾及用路人，改走台14甲線18K翠峰-至大禹嶺，轉台8線通往梨山，由台7甲線宜蘭端替代道路離開。

至於台14甲線18K至32K+713（翠峰到松雪樓）路段，昨天因豪雨採預警性封閉道路，今天經朝巡結果，路況尚屬良好，今天上午8時解除預警性道路封閉，用路人應注意自身安全，豪大雨期間呼籲用路人避免前往山區旅遊。

公路總局呼籲，卡努颱風外圍雲系及後續西南氣流影響期間，近期南投仁愛山區道路亦有大雨發生，致災路段邊坡尚未穩定，容易受到降雨影響再次坍方。且為公路單位及人員機具搶災需求，請勿前往災區。

最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 查詢即時路況，請遵守管制規定。