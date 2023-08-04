卡努颱風大開眼！專家分析大眼真相「快不行了」 網：會原地自爆嗎？

中央氣象局今日（4）清晨5時30分解除陸上颱風警報，因中度颱風「卡努」在台灣東北海面上大迴轉，朝東北東方向移動。而在此之前，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」凌晨發布一張雷達回波圖，其中發現卡努竟出現了「超大」颱風眼，不過並不代表它會繼續增強，而是已經快轉不動了。

根據中央氣象局發布的颱風警報得知，今日清晨5時卡努颱風的中心位於台北東北方約350公里的海面上，並持續以每小時10公里的速度，朝東北東方向前進，台北、新北、基隆、宜蘭等昨日放颱風假的區域皆已脫離暴風圈範圍。

而關於颱風未來走向，雖然颱風懸臂甩進北台灣，在深夜帶來驚人風雨，不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」凌晨發布一張卡努颱風的雷達回波圖，其中發現颱風竟逐漸變成「大眼卡努」，代表颱風上、下兩方都在搶人。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，由於颱風北方原先串連的高壓軸帶斷開導致高壓一分為二，形成位於中國上空的高壓以及日本東南的高壓，而前者逐漸減弱，後者則被低壓擋住逐漸退開，再加上颱風南方的高壓上抬，造成颱風北方的高壓將卡努往西推，南方的高壓則上抬將卡努往東拉，互相拉扯使颱風旋轉力量漸漸變弱。

對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，上面跟下面還在搶人中，這種環境不適合卡努颱風久留，並感嘆「它快不行了」、「當個颱風也好難」。

貼文一出，引發網友深夜熱議，「快散了的感覺」、「會原地自爆嗎」、「卡努買好塔位了嗎」、「班長讓他罰站，站到現在還在站」、「準備壽終正寢」、「所以現在風大是臨死前的迴光返照嗎」、「好可憐，快要破掉了」、「不會還沒到日本就散架了吧，好可憐」、「原地消散了嗎？也不轉了，原地消耗到消失」。