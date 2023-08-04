卡努襲台 4死1失蹤 2萬戶停電

中颱卡努來襲，全台四死一失蹤，逾二萬戶停電，海空交通大亂，氣象局預估今中南部山區可能有豪大雨，離島有強陣風；農委會水保局發布台中、高雄和南投、嘉義縣山區土石流黃色警戒，嘉義阿里山鄉和高雄山區五行政區和台東綠島、蘭嶼停班停課。

颱風來襲期間，桃園未列入陸警範圍，台電外包商六十歲廖姓老闆開車帶領五名員工，到台七線施做鐵塔改建工程，行經桃園復興區高義村雪霧鬧橋附近彎道，疑因路面濕滑、土石鬆動，翻落邊坡下方約一五○公尺處，六人摔出車外，車輛幾成廢鐵。廖和田姓員工、二名泰籍移工共四人送醫不治，另二人受輕重傷但無生命危險。

台電表示，昨向包商確認颱風天不出工，承攬包商也回報未出工，發生不幸深感遺憾，已派員關心協助。

台東風勢強勁，海濱公園知名景點國際地標「鳥巢」被吹垮，縣府緊急封閉。台東市等地上午颳焚風，一路飆到卅九點二度，農民忙著灑水為作物降溫。海面風浪大，東河鄉都蘭村沙灘外海下午有一名四十多歲張姓男遊客來自台北，疑似游泳遭大浪捲走，警消搜救，入夜仍未發現。

新北市新莊區中正路一處巷道鷹架被強風吹倒，廿一歲男子行經躲避不及，遭掉落玻璃割成輕傷，工務局勒令停工改善，也巡查汐止、淡水等風勢大的高風險區工地。三芝區北十八縣道的路樹斷裂砸中六十二歲陳姓男子駕駛的賓士車，車頭半毀，幸無人受傷。

蔡英文總統昨由行政院長陳建仁陪同訪視中央災害應變中心，應變中心統計，颱風昨造成雙北、基隆、宜蘭等縣市停電二萬零六戶，已修復一萬九千二百六十二戶。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風今天逐漸遠離，沿海風浪還是很大；受西南風影響，苗栗以南昨晚雨勢已逐漸增加，將持續至明天清晨，中南部山區要留意局部豪大雨。

水保局在台中等四縣市七鄉五十五村里發布二一五條土石流黃色警戒，其中台中和平達觀里、高雄六龜興龍里發布大規模崩塌黃色警戒，建議縣市政府勸離避難，高雄市府宣布那瑪夏、桃源、六龜三原民區連同茂林、甲仙二區停班停課；台東縣蘭嶼、綠島二鄉有六級以上陣風，也停班停課。