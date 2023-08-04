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卡努今晨解陸警 雨勢再炸2天

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
卡努強風 雨傘開花 卡努颱風來襲，北部地區昨雖多為間歇性降雨，但風力強勁，讓許多路人手中的雨傘開花，幾乎把持不住。記者杜建重／攝影
卡努強風 雨傘開花 卡努颱風來襲，北部地區昨雖多為間歇性降雨，但風力強勁，讓許多路人手中的雨傘開花，幾乎把持不住。記者杜建重／攝影

卡努颱風移動緩慢且滯留打轉，暴風圈昨傍晚曾一度短暫觸碰到台灣東北角陸地，隨即又彈開。中央氣象局表示，預估台灣今天凌晨脫離暴風圈，清晨解除陸上颱風警報機率大，但今天上午北部地區仍有九至十級強陣風，中南部地區受西南風影響，雨勢將比北部還大，一直到明天清晨才緩解。

卡努颱風最新動態 製表／邱瓊玉
卡努颱風最新動態 製表／邱瓊玉
氣象局提醒，儘管卡努颱風今逐漸遠離，不過受外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨。氣象局也針對台北、台中、南投、苗栗、高屏、嘉義等七縣市發布豪雨特報，基隆、新北、桃園等十縣市則有局部大雨發生的機率。

卡努颱風因導引氣流不明顯，導致移動速度緩慢，甚至出現不規則路徑。氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風的暴風圈，昨傍晚曾短暫接觸東北角陸地又離開，截至昨晚間，仍在台北的東北東方約三三○公里海面上，且中心持續滯留打轉，並以每小時八公里速度向東北轉東北東進行，深夜至今凌晨，偏西再向東北移動可能性大，但因導引氣流不明顯，仍有不確定性。

徐仲毅指出，卡努颱風因逐漸到不利發展環境，強度持續減弱，台灣最快今凌晨至清晨脫離暴風圈，清晨解除陸警機率大，但海警可能要到下半天解除。

徐仲毅表示，隨著暴風圈遠離，新竹以北雨勢，今白天將趨緩，但受西南風影響，降雨熱區昨晚間起轉移至苗栗以南，將持續至五日清晨，中南部山區要留意局部豪大雨。

徐仲毅表示，今白天颱風遠離，但風力減弱幅度不大，新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島仍有九到十級強陣風、基隆北海岸也有十至十一級、綠島及蘭嶼則有十一至十二級。風浪部分，今天沿海風浪還是很大，北部、東半部及恆春半島沿海浪高可達三至四米，基隆北海岸、東北部及馬祖地區也有五至六米。

他也提醒，今天東北部、東部、東南部地區都有焚風發生機率。

航港局表示，今離島、兩岸船班共有十四航線、一一一航次停航；航空部分，華信及立榮航空今國內線十二航班取消，國際暨兩岸也有部分班機延後起飛。台鐵平溪、深澳線今中午十二時前停駛。

颱風 卡努颱風

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