颱風卡努靠近台灣無傷亡 桃園台東意外不列災情

中央災害應變中心今天表示，統計至晚上8時30分，颱風卡努未釀傷亡失蹤；桃園市復興鄉台電外包工程車翻覆意外、遊客至台東都蘭海邊戲水遭捲入海中，不列為颱風災情。

中央災害應變中心晚間召開颱風卡努第7次工作會報，經統計至晚上8時30分，颱風未釀人員傷亡失蹤；至於台電外包工程車至桃園市復興區山區不慎掉落邊坡，造成4死2傷案，桃園市政府認為屬一般車禍案，不列入颱風災情。

而北部到台東海岸都蘭海邊戲水的2男1女遊客，其中1名40歲張男被捲入海中失蹤，中央災變中心指出，台東縣政府未成立災變中心，此案不列入颱風災情。

中央災變中心表示，針對颱風卡努發布土石流潛勢溪流，至晚上6時30分止，全台黃色警戒共215條，包含南投縣仁愛鄉、信義鄉，高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區，嘉義縣阿里山鄉，台中市和平區，目前皆已開設因應土石流應變中心。

中央災變中心發布黃色警戒大規模崩塌共2處，包含高雄市六龜區、台中市和平區；全台未有土石流潛勢溪流及大規模崩塌紅色警戒。

中央災變中心指出，疏散撤離包含宜蘭縣、高雄市，至晚上8時止，撤離22人，開設收容處所2處、安置12人。

至於颱風卡努造成一般災情，中央災變中心統計至晚上8時30分，共355件，剩17件處理中，以路樹災情143件最多，民生基礎設施災情如電線桿或交通號誌損壞，共77件，集中台北市、新北市，已陸續修復完成。

中央災變中心表示，颱風卡努影響台灣最明顯時間為今晚至4日清晨，受西南風增強，中南部迎風面山區將出現明顯雨勢，中南部沿海低窪、河口與易淹水區，須注意強降雨後，可能造成積淹水。

中央災變中心指出，西半部等迎風面山區及道路台2、台2甲、台2丁、台7、台7乙、台8、台9、台9甲、台14 、台14甲、台16、台18、台20、台21、台24等易致災區域，須注意山崩落石、土石流及道路中斷。

至於颱風造成全台停電狀況，中央災變中心統計至晚上8時30分，全台曾停電共1萬9451戶，仍停電有250戶包含新北市金山區、萬里區，預計晚間11時恢復供電。

中央災變中心表示，目前蔬菜、糧食儲備無虞，批發市場到貨量減，備貨需求增，平均價格稍漲，會持續嚴密掌握蔬菜供需及價格波動。此外台東縣1所小學及1所大專被劃定危險區域，疑建物輕微受損，初步統計財損及復原需花費新台幣25萬餘元。