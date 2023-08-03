北市4日正常上班、上課 上午7時起紅黃線恢復禁止停車

台北市明天恢復正常上班及上課，交通局提醒，除尚未開啟的疏散門周邊道路外，全市紅黃線將從明天上午7時起禁止停車，呼籲車主提早移車以免受罰。

颱風卡努逐漸遠離，台北市政府今天晚間8時宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，陸警明天上午6時即可能解除，經基北北桃共識，明天照常上班及上課。

災情部分，市府統計，截至今天晚間7時共接獲139件通報，其中58件為路樹倒塌、17件建物輕微受損、14件交通號誌損壞等，大多數已處理完畢，並尚無人員因颱風傷亡。

台北市災害應變中心晚間舉行颱風卡努第3次工作會報，交通局指出，由於恢復上班、上課，公車、捷運及YouBike明天將正常營運，全市紅黃線也會從明天上午7時起禁止停車，呼籲車主提早移車，但若水門仍未全數開啟，周遭8公尺以上道路紅黃線仍開放停車。

警察局補充，配合此次水門「只出不進」後4小時開始拖吊的防汛新制，從昨天晚間8時開始移置仍停在堤外車輛，目前已全數拖吊完畢，總計拖吊337輛汽、機車。

台北市長蔣萬安聽取各局處報告後裁示，今天晚間至明天清晨將是颱風影響最劇烈時段，停電機率可能變高，請產業局積極協調台電盡快處理，並請環保局在風雨漸歇後盡速恢復市容，其餘相關單位也應持續留意災情、即時處理。