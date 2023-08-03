快訊

卡努颱風滯留東北東方海面打轉 明日「這時」解除陸警機率大

才稱和佛里曼談「金門和平宣言」郭台銘卻刪文惹議 郭辦回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市4日正常上班、上課 上午7時起紅黃線恢復禁止停車

中央社／ 台北3日電
台北市全市紅黃線從明天上午7時起禁止停車。聯合報系記者杜建重／攝影
台北市全市紅黃線從明天上午7時起禁止停車。聯合報系記者杜建重／攝影

台北市明天恢復正常上班及上課，交通局提醒，除尚未開啟的疏散門周邊道路外，全市紅黃線將從明天上午7時起禁止停車，呼籲車主提早移車以免受罰。

颱風卡努逐漸遠離，台北市政府今天晚間8時宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，陸警明天上午6時即可能解除，經基北北桃共識，明天照常上班及上課。

災情部分，市府統計，截至今天晚間7時共接獲139件通報，其中58件為路樹倒塌、17件建物輕微受損、14件交通號誌損壞等，大多數已處理完畢，並尚無人員因颱風傷亡。

台北市災害應變中心晚間舉行颱風卡努第3次工作會報，交通局指出，由於恢復上班、上課，公車、捷運及YouBike明天將正常營運，全市紅黃線也會從明天上午7時起禁止停車，呼籲車主提早移車，但若水門仍未全數開啟，周遭8公尺以上道路紅黃線仍開放停車。

警察局補充，配合此次水門「只出不進」後4小時開始拖吊的防汛新制，從昨天晚間8時開始移置仍停在堤外車輛，目前已全數拖吊完畢，總計拖吊337輛汽、機車。

台北市長蔣萬安聽取各局處報告後裁示，今天晚間至明天清晨將是颱風影響最劇烈時段，停電機率可能變高，請產業局積極協調台電盡快處理，並請環保局在風雨漸歇後盡速恢復市容，其餘相關單位也應持續留意災情、即時處理。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

卡努4日漸遠離 新颱風「蘭恩」恐接力

颱風空檔沖繩那霸機場重開 旅客搶排機位返台

颱風卡努影響 台北往返澎湖午後取消10航班

還有颱風？賈新興：9至10日西太平洋有另一個颱風生成的機率

相關新聞

停班課整理包／颱風假掰了！北北基桃宣布明正常上班課 各縣市一次看

中颱卡努來襲，今（3）日台北、新北、基隆與宜蘭四縣市政府宣布停班課，新北午後風雨增強。中央氣象局今指出，颱風卡努深夜最靠近台灣，另外氣象局今日也發布陸上強風特報，預估明（4）日白天颱風遠離風力會轉小。

卡努颱風滯留東北東方海面打轉 明清晨解除陸警機率大

卡努颱風移動緩慢且滯留打轉，暴風圈傍晚曾一度短暫觸碰到台灣東北角陸地，隨即又彈開，中央氣象局表示，截至晚間8點半卡努暴風...

未達停班課標準 台北市明天照常上班課

卡努颱風來襲，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，台北市因明天(4日)未達停班課標準，北市府今天晚間8時宣布，台北市明...

風雨未達標 新北宣布4日正常上班課

卡努颱風今晚影響最劇烈，預計明天清晨逐漸遠離台灣，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，因明日風雨未達標準，經北北基桃討...

別想颱風假了！桃園未達大雨標準 張善政：明雨將變小

中颱「卡努」逼近，桃園市長張善政今出席「卡努颱風災害應變中心二級開設」第2次工作會議，表示今是雨量最大的一天，桃園區雨勢...

卡努颱風中心滯留打轉 影響至明天下午

中度颱風卡努今晚颱風暴風圈已接觸台灣東北角陸地，強度略為減弱，將朝東北轉東北東方向移動，影響台灣最明顯的時間為今天晚間至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦