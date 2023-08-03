防颱風卡努致災 新北：注意水位隨時啟動抽水

新北市府今晚表示，受颱風卡努與石門水庫調節性放水影響，水利局將嚴密注意水位變化，隨時啟動抽水機組，防止低窪地區積淹水。

颱風卡努新北市災害應變中心會報今晚舉行，天氣風險管理開發公司分析，卡努路徑已逐漸緩慢轉彎，暴風圈稍微縮小，但仍會擦邊新北市，預期強度會減弱。

天氣風險管理公司說，今天深夜至明天上午，是卡努影響新北最劇烈時刻，除注意陣風。新北市北海岸、東側及南側山區，屬於大雨等級，局部地區有零星豪雨的機會。

台灣大學氣候天氣災害研究中心分析，石門水庫已經局部調節性放水，今天午夜至明天上午，仍要注意是否會洩洪。

主持會議的市長侯友宜聽取氣象預測分析後表示，要求各區公所加強戒備容易致災地區，市府水利局要注意各河川的水位變化狀況，隨時啟動抽水機組，防止低窪地區積淹水。

侯友宜說，今晚至明天上午，受颱風影響最嚴重，市民絕對不要外出，待在家裡比較安全，明天白天可望脫離暴風圈影響。