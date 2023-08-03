防颱風卡努致災 新北：注意水位隨時啟動抽水
新北市府今晚表示，受颱風卡努與石門水庫調節性放水影響，水利局將嚴密注意水位變化，隨時啟動抽水機組，防止低窪地區積淹水。
颱風卡努新北市災害應變中心會報今晚舉行，天氣風險管理開發公司分析，卡努路徑已逐漸緩慢轉彎，暴風圈稍微縮小，但仍會擦邊新北市，預期強度會減弱。
天氣風險管理公司說，今天深夜至明天上午，是卡努影響新北最劇烈時刻，除注意陣風。新北市北海岸、東側及南側山區，屬於大雨等級，局部地區有零星豪雨的機會。
台灣大學氣候天氣災害研究中心分析，石門水庫已經局部調節性放水，今天午夜至明天上午，仍要注意是否會洩洪。
主持會議的市長侯友宜聽取氣象預測分析後表示，要求各區公所加強戒備容易致災地區，市府水利局要注意各河川的水位變化狀況，隨時啟動抽水機組，防止低窪地區積淹水。
侯友宜說，今晚至明天上午，受颱風影響最嚴重，市民絕對不要外出，待在家裡比較安全，明天白天可望脫離暴風圈影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言