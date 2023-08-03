快訊

停班課整理包／颱風假掰了！北北基桃宣布明正常上班課 各縣市一次看

U12世界盃／邱亞恩4.1局8K+葉壘拆彈 中華隊4:0退多明尼加奪6連勝

NONO遭控性侵 利菁挖出諷刺畫面「女人玩多了總會出事」

卡努颱風來襲 南橫梅山口至埡口4日上午7時預警封閉

中央社／ 高雄3日電

颱風卡努來襲，公路總局甲仙工務段今天表示，台20線南橫公路勤和至復興路段今晚8時起實施預警性封閉，梅山口至埡口路段明天上午7時實施預警性封閉。

甲仙工務段今晚發布公告表示，因颱風卡努將引進強烈西南氣流影響，山區天氣不穩定，經研判中央氣象局定量降雨預報高雄山區雨量達封路標準，且入夜後預估風雨增大，視線不佳。

因此，台20線勤和至復興路段及台29線那瑪夏至五里埔段將於今晚8時起實施預警性封閉，以維護用路人行車安全，待道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通行。

此外，南橫公路梅山口至埡口路段將於4日上午7時實施預警性封閉，預計6日下午5時解除預警性封閉，並視路況再恢復正常管制機制。

甲仙工務段表示，南橫公路梅山口至埡口路段已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，請用路人在封閉期間勿上山。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

未列入卡努颱風警戒區 新竹縣明天正常上班上課

卡努颱風將至 高市那瑪夏區等5區明天停班停課

卡努颱風暴風圈今晚觸陸 明船班、航空異動資訊一次看

「卡努」暴風圈一度觸陸又彈開 中南部入夜防雨勢開炸

相關新聞

停班課整理包／颱風假掰了！北北基桃宣布明正常上班課 各縣市一次看

中颱卡努來襲，今（3）日台北、新北、基隆與宜蘭四縣市政府宣布停班課，新北午後風雨增強。中央氣象局今指出，颱風卡努深夜最靠近台灣，另外氣象局今日也發布陸上強風特報，預估明（4）日白天颱風遠離風力會轉小。

未達停班課標準 台北市明天照常上班課

卡努颱風來襲，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，台北市因明天(4日)未達停班課標準，北市府今天晚間8時宣布，台北市明...

風雨未達標 新北宣布4日正常上班課

卡努颱風今晚影響最劇烈，預計明天清晨逐漸遠離台灣，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，因明日風雨未達標準，經北北基桃討...

別想颱風假了！桃園未達大雨標準 張善政：明雨將變小

中颱「卡努」逼近，桃園市長張善政今出席「卡努颱風災害應變中心二級開設」第2次工作會議，表示今是雨量最大的一天，桃園區雨勢...

風雨未達標準 彰化縣明天正常上班上課

彰化縣政府今晚宣布，卡努颱風雨未達停班停課標準，彰化縣明天（4日）仍正常上班、正常上課，除非有臨時性強降雨，會視情況再做...

颱風假無望 南投縣明天正常上班上課

受卡努颱風及外圍環流影響，中央氣象局預估今晚（3日）至4日，南投縣山區有局部大雨或豪雨，台灣西半部地區也有局部大雨發生機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦