卡努颱風來襲 南橫梅山口至埡口4日上午7時預警封閉

颱風卡努來襲，公路總局甲仙工務段今天表示，台20線南橫公路勤和至復興路段今晚8時起實施預警性封閉，梅山口至埡口路段明天上午7時實施預警性封閉。

甲仙工務段今晚發布公告表示，因颱風卡努將引進強烈西南氣流影響，山區天氣不穩定，經研判中央氣象局定量降雨預報高雄山區雨量達封路標準，且入夜後預估風雨增大，視線不佳。

因此，台20線勤和至復興路段及台29線那瑪夏至五里埔段將於今晚8時起實施預警性封閉，以維護用路人行車安全，待道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通行。

此外，南橫公路梅山口至埡口路段將於4日上午7時實施預警性封閉，預計6日下午5時解除預警性封閉，並視路況再恢復正常管制機制。

甲仙工務段表示，南橫公路梅山口至埡口路段已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，請用路人在封閉期間勿上山。