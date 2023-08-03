她爽放3天颱風假！女老師笑「南北雙包」網羨慕喊：天選之人

氣象局今天上午指出，中度颱風卡努向西緩慢移動，深夜最靠近台灣，風雨越晚會越強烈。北北基宜今天也宣布停班課，讓民眾能在家防颱，有一名女老師指出，她七月在高雄任教，因為風雨很大，因此放了兩天假，後來搬回台北，今天(3日)又遇到颱風假，一共放了三天，讓不少人羨慕到不行。

一名女老師在Dcard發文指出，七月時她人在高雄的學校任教，正值暑輔，因為風雨很大，所以剛好放了有課的兩天，結果月底時搬回台北，結果今天又放到颱風假，等於今年放到三天颱風假，她也笑說「成為南北颱風假都一併放到的人」。

此文一出馬上引起網友熱議，不少人羨慕喊「天選之人」、「可以分一點給我嗎？」、「我跟你相反，高雄放假沒休到，出差到高雄台北就放假」、「我也是，高雄放完兩天，上來台北出差繼續放，我台北的同事非常感謝我」、「今年最幸運的女子」、「我願稱妳為追風少女」。

氣象局也被問到北北基宜明天是否可能繼續放颱風假，氣象局預報員徐仲毅指出，今天停班課的北北基宜等都會區今天風力預測6到7轉8到9級，但基隆北海岸易有10-11級風力，到明天清晨會持續。但目前卡努引導氣流不明顯，路徑也不規則，明天上午能否順利脫離暴風圈，仍有變數，估計明天白天風力會轉小，但處於交界點，放不放假還是要尊重縣市決定。