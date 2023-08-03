颱風卡努來襲 新北：注意強風引起高空物掉落

颱風卡努來襲，新北市政府今天提醒民眾，受強陣風與長浪影響，市民與工地的防颱務必注意招牌與高空吊掛物品掉落，也絕對不要前往海邊觀浪、戲水與山區活動，沒事不要出門。

颱風卡努新北市災害應變中心一級開設第2次工作會報，今天上午在市府9樓災害應變中心舉行，由市長侯友宜主持。

天氣風險管理開發公司創辦人彭啟明簡報表示，依氣象局資料及今早最新的觀測分析，這次颱風主要以風力為主，沿海風速與昨天研判一樣，都達到停課停班的標準。新北市沿海陣風都會達到11級，預估今天會達到風力最強。

彭啟明提醒，昨天雨量最大地區在三峽區，預期今天的雨量較多區在新北東側、南側。因市區也會有陣風，提醒民眾做好防颱，小心路樹與招牌倒塌。

台大氣候天氣災害研究中心分析，觀測新北石門區富貴角與瑞芳區龍洞，今天凌晨3時的浪高，已經有5.3公尺。他說，交通部公路總局提醒，依照以往經驗，台2線33公里處草里漁港附近，及台2線112公里貢寮鶯歌石路段，海域容易遭到浪襲，用路人要注意。

他說，至於汐止區與石碇區等土石流潛勢地區，相對尚未達到黃色警戒。水庫入庫流量低，放水機會低。要注意的是，風浪與颱風引起的暴潮。

侯友宜說，提醒民眾要注意強風，今天中午以後至明天清晨，是新北市的防颱重要關鍵時刻，嚴防山區豪雨以及強陣風，必須嚴加戒備商家的招牌、工地的鷹架、吊掛設備的穩固作業。

侯友宜也提醒注意河川水位變化，與海水倒灌、低窪地區積淹水，絕對不要前往海邊戲水、觀浪、釣魚、溯溪，不要拿生命開玩笑。他在會議後並前往板橋區湳仔溝抽水站，視察颱風防汛準備工作。