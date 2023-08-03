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不斷更新／卡努強襲！8月3日北部百貨、電影院、熱門餐廳暫停營業一次看「這2家商場有開」

聯合新聞網／ 綜合報導
中颱卡努襲台，今天(3日)北北基宜停班停課一天，許多百貨公司也宣布暫停營業一天。記者林伯東／攝影
中颱卡努襲台，今天(3日)北北基宜停班停課一天，許多百貨公司也宣布暫停營業一天。記者林伯東／攝影

中颱卡努襲台，今天(3日)北北基宜停班停課一天，氣象局也指出，今天越晚風雨會越強，民眾要多加留意。「聯合新聞網」也替讀者們整理了北部各百貨公司、電影院、熱門餐廳本日的營業狀況，沒事最好在家裡防颱，有必要出門也需要多加小心。

百貨公司：

暫停營業：

●台北101

新光三越（台北信義新天地4館、台北南西店、台北站前店及台北天母店共7家分店）

●遠東SOGO百貨（忠孝館、復興館、敦化館、天母店）

●遠東百貨（遠百信義A13、遠百板橋中山、板橋大遠百）

微風百貨（微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站，微風台大醫院及三總商店街配合院方規範）

●宏匯廣場

●京站（京站時尚廣場、雙連爵士廣場、小碧潭店）

●MITSUI OUTLET PARK（三井林口店）

●Global Mall （板橋車站店、中和店、南港車站、林口A9）

●汐止遠雄廣場（家樂福-正常營運、全真瑜珈健身-09：00-21：00）

統一時代百貨（台北店）

●明曜百貨

正常營業：

●CITYLINK（南港店、松山店、內湖店）

●ATT 4 FUN （下午將視風雨狀況而定）

電影院：

正常營業：

威秀影城（雙北場次不開放訂票）

國賓影城 （西門、長春、新莊營業至1600，且預防性關閉8/3(四)網路訂票功能）

●喜滿客影城（營業時間變動為13:00~ 22:00，11點前場次取消）

●喜樂時代影城（南港店、永和店）

●台北西門町樂聲影城

●美麗華影城(目前營業至15:00，中午看風雨決定下午晚間是否營運)

暫停營業：

●國賓影城（林口、淡水據點配合商場3日暫停營業）

熱門餐廳：

暫停營業：

●饗饗（微風店、宏匯店）

●饗食天堂（京站店、板橋店）

●饗 A Joy

●漢來海港自助餐廳（敦化店、天母店，其他分店正常營業）

●欣葉日本料理（信義店）

●橋村炸雞

●挽肉と米

正常營業：

●饗食天堂（信義店）

●欣葉日本料理（館前店、健康店、中茂店）

●NAGOMI 和食饗宴

●寒舍艾美酒店：探索廚房

●豐FOOD-海陸百匯．多國料理（午餐、下午茶正常，晚餐尚未宣布）

●台北國泰萬怡酒店：MJ Kitchen 自助餐廳

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