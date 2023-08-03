卡努來勢洶洶 北北基宜停班課

中颱卡努來勢洶洶，中央氣象局昨下午五時卅分發布陸警，雙北、基隆及宜蘭都納入警戒區，預估今中午前後，暴風圈將觸及東北角陸地，北部雨勢加劇、中南部雨勢也轉趨明顯，今晚至明晨影響最顯著，最快明天上半天，台灣本島脫離暴風圈。雙北、基隆、宜蘭等四縣市昨宣布，今天停班停課。

氣象局預報員廖經翔表示，外圍環流昨已為北部帶來間歇性陣雨，降雨逐漸由北而南擴展，今天西半部都會降雨，其中北部雨勢將加劇，東半部則因外圍環流沉降，今天仍有機會達卅五至卅六度高溫。

北北基宜昨天宣布停班停課後，大批民眾跑到超市採買。記者林澔一／攝影

廖經翔說，今晚至明晨，是卡努颱風距離台灣最近的時刻，影響相對明顯，降雨主要集中在中部以北平地、南部山區，降雨型態以陣雨或雷雨為主，雨勢有機會達大雨等級，西半部山區則有局部豪雨。

廖經翔表示，今晚至明晨，也是風力影響明顯的時間點，包括基隆北海岸、東北角、恆春半島、蘭嶼綠島，有接近十一級陣風。基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、馬祖，也易有長浪發生。

卡努颱風最新動態 製表／邱瓊玉 中央氣象局預報員朱美霖表示，颱風目前在台灣東北部近海一帶滯留打轉，推估明上半天，颱風會隨著導引氣流往東北移動，逐漸遠離台灣，但因路徑變數大，氣象局持續關注動態。不過儘管颱風雖漸遠，但受西南風環境影響，中南部全天有不定時短暫陣雨或雷雨，但降雨強度較颱風期間稍減，其他地區偏向午後雷陣雨。

卡努颱風不僅打亂交通，國內也有多處景點關園封閉，適逢大潮，沿岸地勢低窪地區都可能受影響。其中宜蘭縣龜山島昨起封島三天，太平山國家森林遊樂區昨下午四時起，預警性休園到八月四日，基隆嶼等觀光據點明、後兩天封閉。今離島、兩岸船班共有十航線、四十二航次停航。航空部分，今也有多班航班延後或取消，台鐵中午前維持正常行駛。

公路總局表示，受外圍環流影響，中、北部山區有豪雨發生機率，預警首波影響路段共十處，包括台二線（濱海公路）、台七線（北橫公路西部路段）、台九線（北宜公路）、台九甲線（烏來路段）、台六十一線（西濱公路）、台八線（中橫公路）、台十四線（埔霧公路）、台十四甲線（合歡山公路）、台二○線（南橫公路）、台二九線（那瑪夏至五里埔）等。