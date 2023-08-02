北北基颱風假 熊貓、UBER明停止外送！民哀號：只能吃泡麵了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中颱卡努逼近，北市勞動局提醒，若宣布停班停課，外送服務應立即停止。圖為兩大外送平台Uber eats與Foodpanda。圖／報系資料照
中颱卡努逼近，北市勞動局提醒，若宣布停班停課，外送服務應立即停止。圖為兩大外送平台Uber eats與Foodpanda。圖／報系資料照

北北基晚間8時宣布明天放颱風假，全國外送產業工會也在臉書表示Uber Eats、foodpanda也已經在司機端宣布雙北明天停止外送，民眾聞言表示，平常都習慣點外送，不知該如何吃飯，但為了外送員安全只能自己吃泡麵了吧。

北北基今晚8時宣布明天放颱風假，全國外送產業工會臉書社團表示，Uber Eats發出公告，停班停課地區23點30分後暫停外送。foodpanda也於22點30分在司機端頁面發布停止外送，習慣叫外送吃飯的北北基民眾，明天在家將面臨無餐可叫的狀況。

外送員也在臉書留言表示，「或許有些人會因為肥單而心動。但生命可貴，經不起一次意外、颱風天就是要跑肥單阿」工會則表示平台強制關閉，也無法上線接單。

賺錢也要有命花，平安最重要。

民眾對此則說，平常懶得出門習慣叫外送，颱風天為了外送員安全停送可以理解，但只能自己待在家吃泡麵了。

Uber Eats、foodpanda已經在司機端宣布明天停止外送。圖／全國外送產業工會臉書社團翻攝
Uber Eats、foodpanda已經在司機端宣布明天停止外送。圖／全國外送產業工會臉書社團翻攝
Uber Eats、foodpanda已經在司機端宣布明天雙北停止外送。圖／全國外送產業工會臉書社團翻攝
Uber Eats、foodpanda已經在司機端宣布明天雙北停止外送。圖／全國外送產業工會臉書社團翻攝

颱風 卡努颱風

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