北北基颱風假 熊貓、UBER明停止外送！民哀號：只能吃泡麵了

北北基晚間8時宣布明天放颱風假，全國外送產業工會也在臉書表示Uber Eats、foodpanda也已經在司機端宣布雙北明天停止外送，民眾聞言表示，平常都習慣點外送，不知該如何吃飯，但為了外送員安全只能自己吃泡麵了吧。

北北基今晚8時宣布明天放颱風假，全國外送產業工會臉書社團表示，Uber Eats發出公告，停班停課地區23點30分後暫停外送。foodpanda也於22點30分在司機端頁面發布停止外送，習慣叫外送吃飯的北北基民眾，明天在家將面臨無餐可叫的狀況。

外送員也在臉書留言表示，「或許有些人會因為肥單而心動。但生命可貴，經不起一次意外、颱風天就是要跑肥單阿」工會則表示平台強制關閉，也無法上線接單。

賺錢也要有命花，平安最重要。