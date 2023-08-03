颱風卡努來襲 北市開放全市紅黃線附條件停車

台北市政府宣布，因應颱風卡努來襲，今天晚上9時起開放全市紅黃線附條件停車及暫停路邊停車收費，未來恢復紅黃線禁止停車管制的時間，將另行發布新聞稿通知。

台北市政府交通局發布新聞稿表示，因應疏散門及越堤道路關閉，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，台北市自2日晚間9時起開放全市8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，路邊停車暫停收費。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。

新聞稿指出，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所仍均禁止臨時停車。

此外，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，各路口號誌亦採假日時制並取消各調撥管制。