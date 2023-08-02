北市關閉水門 已拖吊堤外滯留百輛汽機車

颱風卡努來襲，台北市列入陸上警戒區域，災害應變中心在今天晚間10時提升為一級開設，全市疏散門同時開始關閉，已拖離81輛堤外滯留汽車、20輛機車。

中央氣象局針對中颱卡努發布陸上颱風警戒，台北市明天停止上班及上課。市長蔣萬安在臉書發文指出，災害應變中心已提升為一級開設，提醒民眾注意自身安全，並表示將鎖定士林、北投、內湖及南港的土石流潛勢溪流、老舊聚落等加強巡檢。

台北市水利處今天下午4時起啟動全市疏散門「只出不進」，交通局並宣布全市8公尺以上道路紅黃線開放停車、路邊停車暫停收費，警察局交通警察大隊晚間8時起開始拖離堤外滯留車輛。

截至晚間10時水門開始關閉為止，交大已拖吊汽車81輛、機車20輛，並持續執行中。

交大表示，截至晚間8時仍未自行移車的車主，將裁處大型車新台幣4800元、小型車2400元、機車1800元罰鍰，還要繳納移置費大型車3000元、小型車900元及機車200元，保管費另計。