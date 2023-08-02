快訊

整理包／停班停課也停診？北部各大醫院8/3門診看診情形一次看

才剛宣布放颱風假...大台北KTV包廂訂光光、官網當機

北市關閉水門 已拖吊堤外滯留百輛汽機車

中央社／ 台北2日電

颱風卡努來襲，台北市列入陸上警戒區域，災害應變中心在今天晚間10時提升為一級開設，全市疏散門同時開始關閉，已拖離81輛堤外滯留汽車、20輛機車。

中央氣象局針對中颱卡努發布陸上颱風警戒，台北市明天停止上班及上課。市長蔣萬安在臉書發文指出，災害應變中心已提升為一級開設，提醒民眾注意自身安全，並表示將鎖定士林、北投、內湖及南港的土石流潛勢溪流、老舊聚落等加強巡檢。

台北市水利處今天下午4時起啟動全市疏散門「只出不進」，交通局並宣布全市8公尺以上道路紅黃線開放停車、路邊停車暫停收費，警察局交通警察大隊晚間8時起開始拖離堤外滯留車輛。

截至晚間10時水門開始關閉為止，交大已拖吊汽車81輛、機車20輛，並持續執行中。

交大表示，截至晚間8時仍未自行移車的車主，將裁處大型車新台幣4800元、小型車2400元、機車1800元罰鍰，還要繳納移置費大型車3000元、小型車900元及機車200元，保管費另計。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

因應卡努颱風威脅 六軍團：完成災害應變中心一級開設

颱風卡努進逼 北市宣布明天停班停課

中颱卡努發陸警！暴風圈將襲北北基桃 一圖看懂風雨時程

卡努近逼 北市預估平均風力可達5至6級、陣風8至9級

相關新聞

才宣布明放颱風假！北部民眾衝進超市買菜 主婦傻眼：太誇張了吧

北北基今晚8時宣布明天放颱風假， 不少民眾晚間得知消息後跑到超市大肆採購， 就擔心之後颱風假沒有菜可以買，超商貨架的民...

停班課整理包／中颱卡努來襲！北北基宜放颱風假 全台資訊一次看

中央氣象局已於昨（1）日晚上針對中颱卡努發布海上颱風警報，今（2）日下午5時30分再發布陸上颱風警報，陸上警戒區包括台北、新北、基隆與宜蘭，四縣市政府也宣布明停止上班上課。氣象局指出...

中颱卡努晚間陸警再納北市 最快「這時」本島脫離暴風圈

中央氣象局今天下午5時30分發布中颱卡努陸警，首波警戒區納入新北 、基隆與宜蘭，晚間8時30分再納台北市。氣象局指出，除...

放颱風假！北部民眾直衝賣場搶泡麵 大排長龍結帳「要等超過10分鐘」

卡努颱風將襲北台，基隆、台北、新北納入颱風警戒區，晚間同步宣布明天停班停課。隨後新北市板橋區各賣場陸續湧入採購人潮，不少...

風雨無阻？北北基剛宣布放颱風假 KTV包廂熱門時段全被訂光

中颱卡努來襲，雖然並未直撲台灣本島，但暴風圈正逐漸接近台灣北部近海，對北部地區構成威脅。今（2）日晚間，北北基三縣市宣布明（3）日停止上班上課，有眼尖網友發現...

卡努颱風來襲...桃園「脫隊」不跟進基北北放颱風假 張善政解釋原因

中颱「卡努」來勢洶洶，中央氣象局發布陸上颱風警報，由於北基宜涵蓋颱風範圍，今晚基北北、宜蘭宣布明停班停課，而「基北北桃生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦