北北基宜放颱風假！張善政臉書湧4千留言灌爆 桃園人嘆：這區居民最衰

中颱卡努逼近，氣象局今（2）日下午5時30分發布陸警，雖然不會直撲台灣，但卡努暴風圈恐觸陸，預計將對北北基桃造成影響。晚上8點，包括台北、新北、基隆市及宜蘭縣皆宣布放颱風假，唯獨過去號稱「共同決策」的桃園市開首槍，宣布正常上班上課，引起民怨。

桃園市長張善政於臉書表示，這次仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力雨量皆未達到停班課標準，因此明日維持上班上課。他也提醒市民，雖未列入警戒範圍，但受到颱風外圍環流影響，仍可能有較大雨勢，沿海空曠地區也會有強陣風出現，請大家出門注意安全，隨時關注颱風資訊。

對此，張善政臉書留言瞬間遭4千多則留言灌爆，「說好的同步呢」、「您是我今世看過最善變的男人」、「當然可以依照風力決定上班與否，但就不要先說『北北基桃同步』這種訊息」、「明天06：00再給你最後一次機會喔」。

消息傳回PTT，網友們則嘆「最幹的是龜山區吧」，跟新北林口、鶯歌、新莊只有隔一條路，尤其是林口長庚、體育大學、華亞的上班族以及居民，平常對外宣稱自己為林口人，結果這次颱風假卻沒有他們的份。貼文一出，大家也留言附和，「哈哈...我住龜山，在龜山上班...哈哈」、「住龜山去靠近林口的龜山上班怎麼算？」、「迴龍一半桃園、一半新莊，隔一條街就新莊的最幹」。