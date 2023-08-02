多久沒體驗颱風假？北市上次放假逢周日 「這一年」只能羨慕新北市民

卡努颱風來襲，北北基今（2日）晚同步宣布明天停班停課，滿足不少市民的願望。一名網友發文好奇台北上次放颱風假是什麼時候，對此，網友們點出是在2019年，但當時卻讓許多人覺得無感。

中央氣象局今日下午發布陸上颱風警報，北北基在晚間宣布停班停課。有PTT鄉民就發文詢問「台北上次放颱風假是什麼時候？」對此，網友紛紛回應「2019放禮拜天」、「2019沒意義的禮拜天」、「9月12日璨樹颱風假」。

根據台北市政府人事處「歷次天然災害停班停課訊息」的資料，上次台北市放颱風假是110年9月12日的「璨樹颱風」，但當天由於是周日，所以對於多數市民來說可能無感。而再把時間往前推，是108年9月30日「米塔颱風」來襲。

此外，根據行政院人事總處「歷次天然災害停止上班上課訊息」資料，2018年7月「瑪莉亞颱風」來襲時，11日曾發生北北基不同調的情況，台北市、基隆市照常上班、照常上課，但新北市宣布停止上班上課。