中颱卡努發陸警！暴風圈將襲北北基桃 一圖看懂風雨時程

中央氣象局昨（1）日發布中颱卡努海警，今（2）日下午5時30分發布陸警，警戒區域包括新北、基隆及宜蘭。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然卡努不會直撲台灣，但卡努的大風場外加引進的強盛西南風，對台灣的衝擊仍不小，更製作一張「風雨時程全攻略」圖表提醒民眾防颱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，雖然卡努不會直撲台灣，但大風場與引進的強盛西南風，對台灣各地的影響仍不容小覷。隨著卡努移入兩個高壓間的鞍型場內，預計周四、周五將在北部海面打轉，此時也是卡努最靠近台灣的時間，直到周末才會轉向朝東北方離去。

這次卡努對台灣影響可分為2階段，第一階段是颱風本身影響，落在周四、周五，影響中北部為主。第二階段則是卡努離去後引進的強盛西南風，時間從周五到周末後，影響區域則是中、南部為主。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」還列出各地風雨預估情況並製作「風雨時程全攻略」圖表，提醒民眾及早準備防颱：

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」製作「風雨時程全攻略」圖表，提醒民眾防颱。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

雙北、基隆、桃園

暴風圈直接壟罩，預期會有明顯強風大雨，西北沿岸、北海岸，風力更強，新北、桃園山區雨勢大。

新竹、苗栗

受卡努影響次於北北基桃，間歇風雨為主，山區雨勢預期較大。

中部、南部、恆春

周五前偶爾短暫雨，但周末颱風離開、西南風增強後，雨勢明顯轉多，尤其山區，很可能直逼豪雨等級雨量。另外需要特別注意的是，強盛西南風持續時間，將一路到下周初，中南部很可能將迎接長達4至7天容易多雨的日子。

宜蘭、花蓮、台東

因山脈阻擋位於背風面，除了礁溪、頭城一帶風雨明顯，其餘地方感受小，但花東地區，仍要注意焚風。

離島地區

本次卡努影響較小，僅偶有強陣風、雨勢並不明顯，進行海上活動時須注意長浪。