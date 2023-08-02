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謝國樑：8/3是否上班上課 慣例會在晚間8時宣布

中央社／ 基隆2日電
基隆市長謝國樑。 聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影
基隆市長謝國樑。 聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影

颱風卡努逼近，基隆市長謝國樑今天說，希望基北北桃可以共同宣布明天是否上班、上課，如果沒有特殊情況，依慣例會在晚間8時共同宣布。

行政院長陳建仁下午前往中央災害應變中心，聽取各部會防災準備後，與台北市長蔣萬安、新北市副市長朱惕之、宜蘭縣長林姿妙和謝國樑視訊連線，瞭解地方政府需求。

謝國樑會後接收媒體聯訪表示，颱風卡努來勢洶洶，呼籲市民提高警覺，基隆市政府會與台北市政府和新北市政府隨時保持聯絡，晚間完整評估後，會再宣布明天是否上班、上課，也希望基北北桃可以共同宣布明天是否上班、上課，此外，基隆市府已針對土石流危險區域做好準備，希望不要有災情發生。

謝國樑說，依照過去慣例，如果沒有特殊情況，都會在晚間8時共同宣布明天是否上班、上課。至於今晚是否基北北桃一同宣布，謝國樑說，下午這場防災視訊會議沒有將桃園市納入，但理論上，過去基北北桃的共識是希望一起宣布是否上班、上課，讓大家能有所依循。

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