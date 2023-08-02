卡努颱風逼近苗縣頭屋雨量豐沛 明德水庫預防性洩洪
卡努颱風逼近，苗栗縣出現間歇性大雨，其中頭屋鄉雨量測站今天已逾100毫米，明德水庫接近滿水位，考量颱風外圍環流影響，水庫自下午2時起實施預防性洩洪。
依中央氣象局雨量觀測資料顯示，自今天凌晨0時至下午2時，全國雨量測站前100名，第1至5名均由苗栗縣包辦，其中頭屋鄉測站累積雨量114毫米居冠。
農業部農田水利署苗栗管理處副處長翁志成表示，因應卡努颱風外圍環流影響，並考量明德水庫已逼近滿水位，蓄水率接近99%，下午2時起進行預防性洩洪。
翁志成說，洩洪持續時間將視這兩天水情狀況，當有降雨機率時，洩洪調整水位至95%左右，之後持續蓄水至98%，仍以農民灌溉需求為優先保持高水位蓄水量。
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