快訊

賴清德「走入白宮說」出自本人 涉外高層放話媒體轉移焦點？

難被AI取代的職業…大學設水電系行嗎？林立青點破3問題

小紅老師帶頭提告！NONO涉性侵多女遭傳喚 今赴北檢臉色凝重

颱風卡努逼近 北市防坡地災情備妥機具人員

中央社／ 台北2日電

台北市工務局今天表示，因應颱風卡努逼近，為防坡地災情，針對全市50條土石流潛勢溪流及50座沉砂池，設置機具及人員待命，遇災情立即派員處理，呼籲民眾暫緩山區活動。

北市府工務局大地工程處發布新聞資料指出，因應颱風卡努襲台，統計分布全台北市共50條土石流潛勢溪流，以北投區、士林區、內湖區較多，及有50座列管沉砂池，都已通知相關廠商隨時待命及備妥防颱機具。

大地處表示，全市列管沉砂池在5月間防汛期已清淤，為防颱風卡努釀災情，會派員持續監控巡查沉砂池，且已更新27處防災地圖並建置保全住戶清冊，並責成正在施工中的相關事業單位，確實執行自主檢查及防災整備。

大地處指出，為因應颱風來襲，已指派專人掌握颱風動態及啟動各行政區巡檢機制，山坡地搶災的人力及機具已待命，有災情將立即派員至災區現場搶救，提醒民眾隨時留意氣象資訊，提早做好防颱準備，減少災害損失。

大地處表示，北市府若發布土石流或老舊聚落黃色及紅色警戒，山區住戶應配合市府人員引導疏散至避難處所，確保自身安全。民眾應避免從事山區活動，建議可至「台北市山坡地資訊整合系統」網頁，隨時掌握北市府即時發布相關防災訊息。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

卡努今可能陸警 基市府：北北基桃共同決定是否停班課

卡努颱風假僅基北北？張善政：原則上基北北桃同步作業

中颱卡努逼近！明可能觸北海岸、東北角 北北基宜嚴加戒備

颱風卡努來襲！北市警將配合疏散門管制拖吊作業 違者恐罰4800元

相關新聞

停班課整理包／北部放不放颱風假？中颱卡努預計下午發陸警！最快晚上8點宣布

中央氣象局已於1日晚上針對中颱卡努發布海上颱風警報，卡努最新路徑，目前以每小時11轉7速度朝西北西進行，明天暴風圈不排除接觸台灣東北部陸，氣局預計2日下午5時30分可能發布陸上警報，警戒區範圍將涵蓋台北、新北、基隆、宜蘭。

颱風卡努行徑緩慢！何時宣布上班課資訊 北北基桃最快今晚8時宣布

卡努颱風來襲，北部地區首當其衝，可能會達停班課標準。新北市副市長劉和然今天表示，是否上班上課北北基桃4縣市會共同討論再一...

卡努逼近 翡翠水庫留25%庫容可承受350毫米大豪雨

卡努颱風逼近台灣北部海域，可能挾帶豐沛雨量，台北翡翠水庫管理局嚴陣以待，今天中午12時，翡翠水庫的水位，距離滿水位9.8...

這些縣市要嚴防！氣象粉專：卡努出現「雙眼牆」結構 暴風圈外也有明顯風勢

中颱卡努目前已達中颱上限，向台灣接近中。臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，卡努颱風已經出現「雙眼牆」的結構...

卡努颱風逼近台灣 烏石港民眾不顧危險觀浪遭勸離

中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，今天下午5時30分可能發布陸警。氣象局指出，今晚北台灣降雨轉趨明顯，明白天颱風有機會接觸...

卡努颱風襲北台降雨 石門水庫蓄水破2億噸半年最高

卡努颱風朝台灣逼近，今早發布海上警報，桃園市石門水庫上游山區從昨晚起陸續降雨，石門水庫蓄水量突破2億噸，是繼今年1月初水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦