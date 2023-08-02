颱風卡努逼近 北市防坡地災情備妥機具人員

台北市工務局今天表示，因應颱風卡努逼近，為防坡地災情，針對全市50條土石流潛勢溪流及50座沉砂池，設置機具及人員待命，遇災情立即派員處理，呼籲民眾暫緩山區活動。

北市府工務局大地工程處發布新聞資料指出，因應颱風卡努襲台，統計分布全台北市共50條土石流潛勢溪流，以北投區、士林區、內湖區較多，及有50座列管沉砂池，都已通知相關廠商隨時待命及備妥防颱機具。

大地處表示，全市列管沉砂池在5月間防汛期已清淤，為防颱風卡努釀災情，會派員持續監控巡查沉砂池，且已更新27處防災地圖並建置保全住戶清冊，並責成正在施工中的相關事業單位，確實執行自主檢查及防災整備。

大地處指出，為因應颱風來襲，已指派專人掌握颱風動態及啟動各行政區巡檢機制，山坡地搶災的人力及機具已待命，有災情將立即派員至災區現場搶救，提醒民眾隨時留意氣象資訊，提早做好防颱準備，減少災害損失。

大地處表示，北市府若發布土石流或老舊聚落黃色及紅色警戒，山區住戶應配合市府人員引導疏散至避難處所，確保自身安全。民眾應避免從事山區活動，建議可至「台北市山坡地資訊整合系統」網頁，隨時掌握北市府即時發布相關防災訊息。