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颱風卡努來襲！北市警將配合疏散門管制拖吊作業 違者恐罰4800元

中央社／ 台北2日電
台北市交通警察大隊提醒，若北市府宣布疏散門「只出不進」，4小時後將配合執行車輛拖吊及裁罰作業，最高將處新台幣4800元罰鍰。圖／北市水利處提供
台北市交通警察大隊提醒，若北市府宣布疏散門「只出不進」，4小時後將配合執行車輛拖吊及裁罰作業，最高將處新台幣4800元罰鍰。圖／北市水利處提供

颱風卡努今天下午將發布陸上颱風警報，台北市交通警察大隊提醒，若北市府宣布疏散門「只出不進」，4小時後將配合執行車輛拖吊及裁罰作業，最高將處新台幣4800元罰鍰。

由於台北市百齡橋下堤外停車場去年在颱風尼莎肆虐時遭上漲河水淹沒，大量汽、機車成泡水車，北市府為此祭出防汛新制，當水利處宣布疏散門「只出不進」4小時後，交通局就會開始拖吊仍停放在堤外的車輛，並收取罰鍰、移置費及保管費。

鑒於颱風卡努步步進逼，交通警察大隊今天透過新聞稿表示，本週適逢年度天文大潮，加上中央氣象局已發布海上颱風警報，一旦北市府宣布疏散（水）門「只出不進」管制4小時後，就會配合執行車輛拖吊及裁罰作業。

交通警察大隊指出，依新制規定，除北市府未於車輛開始拖吊4小時前發布相關訊息應免予處罰外，其餘未依規定將車輛自行移出河濱公園者（含停放於劃有停車格的停車場），將由權責機關分別裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元。

另外，被拖吊車輛需額外繳納移置費，大型車3000元、小型車900元和機車200元，以及保管費等。

交通警察大隊呼籲，堤外停車場車主務必隨時留意北市府相關資訊，接獲相關颱風或豪大雨警報，務必儘速將車輛駛離，防止車輛遭淹沒受損或違規受罰。

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