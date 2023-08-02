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颱風卡努逼近花蓮現長浪 岸巡柔性勸導民眾遠離

中央社／ 花蓮縣2日電

氣象局昨晚發布卡努海上颱風警報，受外圍環流影響，花蓮地區海域已出現長浪，海巡署岸巡人員在轄內的崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等遊憩熱點柔性勸導民眾，遠離海岸。

受颱風外圍環流影響，水氣持續增多，雖然東半部地區為背風側且有沉降作用，大致為多雲的天氣，但氣象局預報，今天台灣北部海面、東北部海面等風浪逐漸增大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪，到海邊活動要小心。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，已派出各安檢所及巡邏站勤務人員，針對轄內崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等民眾易聚集遊憩的熱點，對戲水、觀浪民眾柔性勸導。

第一二岸巡隊指出，雖然卡努颱風並未直撲花蓮地區，但外圍環流所帶來的風浪，恐造成岸際遊憩民眾的安全風險，呼籲民眾切勿前往岸際或堤防逗留觀浪，以防憾事發生，如於港口或岸際發現任何急難事故，均可撥打海巡署118報案專線。

颱風 卡努颱風

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