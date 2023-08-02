颱風卡努預計傍晚陸警！新北有兩起路樹傾倒災情

颱風卡努預計今天傍晚將發布陸上颱風警報，中央災害應變中心表示，目前僅新北市有兩起路樹傾倒無死傷災情，往返琉球空運已取消8架次，離島海運共4航線、8航次停航。

中央災害應變中心上午舉行第2次工作會報暨情資研判會議。

針對颱風現況，中央氣象局報告指出，中度颱風卡努強度略為增強，目前位於琉球海域附近並朝西北西移動，對台灣北部海面和東北部海面將構成威脅，昨天至今天降雨區主要在北台灣，預計3、4日最接近台灣，今天傍晚5時30分將發布陸上颱風警報。

同時，今天基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區也有較強陣風；受颱風外圍環流沉降影響，東半部今天白天將有36度以上高溫出現機率。

災情狀況，消防署表示，目前共計有兩件，都是新北市的路樹傾倒情形，未釀死傷。

消防署也已強化易成孤島地區整備，包括14縣市、188處；並劃定警戒區域總計22處，含基隆市、新北市和宜蘭縣的海邊及河川等。

交通部指出，受颱風影響，國際航線（空運）往琉球來回已取消8架次；海運則共有4航線、8航次停航，包括南竿-東引、基隆-馬祖、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼。

針對入山申請聯繫部分，警政署也說，目前仍有2件4人未連絡上，分別為南投縣和宜蘭縣各1件，將持續聯繫。

最後，中央災害應變中心副指揮官、消防署長蕭煥章裁示，即日起入山申請案件停止受理，以減少不必要的災損，另外中災害應變中心今天上午10時提升為二級開設，今天傍晚發布陸警後則提升為一級開設。