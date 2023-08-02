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颱風外圍環流影響 海巡署籲勿忽視長浪威脅

中央社／ 台東縣2日電

氣象局觀測，颱風卡努行進偏西，對北部海面及東北部海面將構成威脅。海巡署東部分署今天表示，日前綠島發生潛水客遭強勁海流帶走，造成死傷，呼籲民眾勿忽視卡努帶來長浪威脅。

中央氣象局今天觀測，據清晨的警報單，中度颱風卡努中心在琉球西南方海面，向西北西移動，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅。

海巡署東部分署第13岸巡隊上午發布新聞稿表示，今年第6號颱風卡努因台灣環境適合發展，預估未來強度將持續增強，近中颱上限，1日晚間基隆北海岸、南部、東半部 （含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖因颱風卡努影響易有2至3公尺的長浪發生，且預估將有7至8級強陣風。

第13岸巡隊表示，每逢颱風來臨前夕，東部海岸線總會聚集不少民眾逗留觀浪及戲水，容易發生遭猛浪捲入而導致生命安全受到威脅；7月31日早上於綠島柚子湖岸際有2名浮潛客疑似遭海流帶離岸際，雖海巡人員及海上救生協會立即趕赴現場救援，但其中1員後續送往台東馬偕醫院救治仍宣告不治。

第13岸巡隊提醒民眾，這次颱風卡努來襲，東部地區因受地形阻擋，風力較弱，將是晴到多雲偶陣雨的天氣型態，易使人輕忽長浪威脅，當颱風威脅程度增加時，台東縣政府將依颱風規模成立災害應變中心，並視狀況發布禁 （限）制公告，海巡人員亦將對東部海岸地區人群易聚集或從事觀浪戲水熱門區域進行勸導，以保障民眾生命財產安全。

第13岸巡隊呼籲民眾，颱風即將來襲期間切勿前往岸際及港區逗留觀浪或從事其他水上活動，且即將進入東北季風季節，東部沿海岸際常有長浪發生，提醒民眾若於海邊、岸際發現任何危難狀況需要協助，撥海巡署報案專線「118」，海巡署將立即派員前往處置。

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