台南近千路樹倒塌 受災車主盼國賠

杜蘇芮颱風造成台南市路樹倒伏約900件，民眾陸續陳情汽機車遭樹木壓毀，要求國賠，市長黃偉哲說，責任檢討有運作機制，會按機制處理；狂風巨浪橫掃嘉縣東石鄉外海蚵棚，初估造成三成蚵棚災損，目前牛奶蚵產期，產量占全國近5成東石蚵減產，本周將掀搶蚵大戰及漲價。

台南市議員蔡筱薇說，颱風期間，在東區森林路及成大周遭都有樹木倒塌連人行磚都連根拔起，工務局要檢討修樹SOP，植栽無法扎根是否適合種人行道，影響行人安全，樹木根部不發達、腐爛，容易因豪雨或強風，造成根部與土壤抓地力不足傾倒。

蔡筱薇表示，南市約15萬棵行道樹，2020年成立「路樹倒伏處理平台」，建立全市路樹倒伏SOP處理危機，初期效果不錯，但這2年並無大型颱風及豪雨，這次颱風剛好檢驗「路樹倒伏處理平台」成效。

工務局說，成立樹木倒伏處理平台後，行道樹倒伏立即處理，路樹屬地主義管轄單位維管，平台聯合各單位及橫向溝通立即處理行道樹，避免影響民眾通行權利；針對杜蘇芮颱風行道樹倒伏汽機車毀損事件，將協助民眾申請國賠。

目前新植的行道樹樹穴皆會依台南市公共設施植栽管理自治條例規定，植栽樹穴面積不得小於2平方公尺，中央分隔島內部淨寬度不得小於1公尺來栽植行道樹，讓植栽有較佳的棲息空間。

嘉縣是國內最大牡蠣養殖地，颱風造成嚴重災情產量銳減，東石烤蚵吃到飽店15家，業者憂本周開始出現搶蚵潮，業者蔡家豪說，颱風前一籃蚵約2000元，減產搶蚵恐漲到3500元。

農業處說，沿海蚵養殖規模浮筏式約1萬棚、平掛式約650公頃，年生產量達8521公噸，占全國47.5%；漁業科長張建成表示，蚵農昨天回傳蚵棚流失及損毀情況，初步掌握災損初估受害逾三成，損失金額將達5000萬元以上。

張建成說，風災前蚵農約搶收3至4成，氣象預報這2天海象不佳，本周一出海勘災，將依農業天然災害救助辦法向中央申報救助，辦低利貸款協助復建，救助金額為浮筏式每棚6000元、平掛式每公頃3萬3000元。