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颱風災情慘重 台電金門子弟回鄉支援搶修

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
台電總公司4輛台電工程車與21位維修人員搭2架C-130運輸機，飛抵金門搶修。圖／金門航空站提供
台電總公司4輛台電工程車與21位維修人員搭2架C-130運輸機，飛抵金門搶修。圖／金門航空站提供

杜蘇芮颱風在金門狂掃10小時後，累計8千多戶停電，經台電人員漏夜搶修，仍未全數復電，就連西村網紅景點「鋼盔九重葛」也攔腰折斷。昨台電總公司派「援軍」搭2架C-130運輸機，從台灣本島飛抵金門，多數是金門籍子弟，響應「自己家鄉自己救」。

「看到朋友傳來的金門災情慘重的影片，就想回來。」台電台北南區施工班領班許健彬說，他們分散在全台各區處，他雖長年在台灣工作，但還是很關心家鄉的一切，當公司徵詢是否有人想支援金門搶修，他第一個報名；看到災情影片時，更恨不得趕快回來幫忙。

另一名李先生也說，他是金門人，已在台電南區服務一年多，這次颱風來襲，跟2016年莫蘭蒂路徑相似，各界預估金門災情慘重，公司早就徵詢有意願的員工，他也主動報名，與金門人一起響應「自己家鄉自己救」。

台電金門區營業處長黃甘杏指出，這次總公司特別由台電總處配電處副處長柴建業率領21名北南區處，跟桃園區處的同仁與4輛工程車前來支援，後續也會巡視與維護線路。

另，金防部昨也出動兵力580人、車輛計中戰35輛、1.75噸小貨車2輛，協助林務所、環保局、烈嶼鄉公所等單位，清運倒塌樹木，並操作各式機具，將傾倒樹木切割後搬運，協助災後復原工作。

「鋼盔九重葛」種植者呂水根表示，這棵樹已種33年，難過了幾個晚上沒睡，目前找林務所專業人員幫忙，會先修剪樹頂端，減輕重量，後續會再做不鏽鋼架頂住，「這次九重葛只有樹幹折斷，樹根沒有受損，應還是會活過來」。

金門縣林務所長鄭向廷說明，九重葛生命力較強，他們初步會將樹木扶正，把傷口加強保濕，讓它自己癒合，相信存活機會還是很大。

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