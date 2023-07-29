陳其邁災後視察明霸克露橋緊急流籠運作

杜蘇芮颱風遠離後，高雄市長陳其邁關心原區災後復舊，今天抵桃源區視察明霸克露橋與緊急流籠運作情形，並指示全力協助解決當地金煌芒果等農產運輸問題。

台20線上的明霸克露橋，為桃源區復興、拉芙蘭、梅山3個里對外道路。民國110年遭颱風豪雨沖毀，物資運補都需仰賴直升機空運，高市府去年辦理緊急流籠設置工程，於111年1月3日開工、9月29日完工。耗資新台幣956萬元在桃源區勤和里至復興里間架設2條長250公尺流籠，各裝載1座吊貨籃，每座吊貨籃最高可運送1公噸重物資。

陳其邁在市府秘書長郭添貴、高雄市原民會主委阿布斯、原住民議員高忠德、桃源區長杜司偉等人陪同下，視察明霸克露橋與緊急流籠運作情形。陳其邁也感謝桃源區公所與當地里長，颱風期間第一線協助里民撤離工作。

陳其邁說，這次颱風流籠已完成、也可正常運作，另主要災損，包括梅蘭明隧道下方便道沖毀的地方需做搶修，因農路毀損導致災損部分，市府將全力協調。對於農民需行經吊橋運輸農產問題，他也指示研議三輪或四輪小型農機機械車是否符合族人農民需求，全力協助金煌芒果等農產運輸。

杜司偉提到全區落實防颱準備，在「杜蘇芮」登陸前，就針對緊急流籠教育訓練，以防止嚴重災情導致部落物資中斷，颱風期間也感謝各里長與公所緊密配合，維護族人生命安全。

阿布斯表示，颱風期間與三原區公所及14名里長建置聯絡群，溝通力求順暢以便掌握山區即時狀況，颱風遠離後也將與各原區公所合力，針對各部落避難事宜及空間進行檢視，為這段颱風易發生期間做好完善準備，共同守護部落安全。