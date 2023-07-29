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杜蘇芮颱風過境…「它」成受惠者 台東市民秒衝一波試身手

中央社／ 台東縣29日電
台東市湧泉公園游泳池從日治時代開鑿至今，池水來自地底天然湧泉，水中還有魚蝦與人共游，是一大特色，但近年多次因地下水水位下降而近乎乾涸。圖為日前泳池缺水情形。中央社
台東市湧泉公園游泳池從日治時代開鑿至今，池水來自地底天然湧泉，水中還有魚蝦與人共游，是一大特色，但近年多次因地下水水位下降而近乎乾涸。圖為日前泳池缺水情形。中央社

睽違半年的台東市自然湧泉游泳池，今天重現人魚共游畫面。杜蘇芮颱風帶來豐沛雨量，使得幾乎乾涸池水水位升高約150公分，民眾說「這是台東市受惠颱風的地方」。

「台東市立湧泉公園」內的自然湧泉游泳池，春節前水位下降，4月中旬只見魚兒在幾乎見底水裡掙扎，已無法游泳因而關閉。昨天颱風過後，台東各地滿目瘡痍，有民眾意外發現自然湧泉重現滿水位，今早就看到許多民眾前往游泳，小朋友入池抓魚。

「很開心，好久沒有游泳了，現在水位游起來很舒服！」，民眾表示，自從湧泉公園池水乾枯後，已經好幾個月沒有游泳了，得知颱風過後水位高漲，二話不說就來試試身手。遠從桃園而來的遊客羅小姐也說，去年暑假來台東時，就曾帶小朋友到湧泉公園戲水，人魚共游體驗相當有趣，今天來得正是時候。

湧泉公園葉姓救生員表示，泳池排水口目前暫被泥沙淤塞，池水無法排出，才得以維持高水位，進行清淤後，恐怕又會流失池水。

台東市公所公園路燈管理所長葛時君表示，為避免持續降雨造成池水溢流，預計下周將進行清疏作業，至於目前水位高度暫可維持2周。

自然湧泉游泳池（台東市立游泳池），從日治時代開鑿至今，池水來自地底湧泉，水中魚蝦與人共游成為特色，也是早期台東培養游泳國手搖籃，台東市民夏天消暑共同記憶，近年多次因地下水下降乾涸。

台東市湧泉公園游泳池因近期颱風過境所帶來的豐沛雨量，讓幾乎乾涸的池水升高約150公分，29日上午有許多民眾前往游泳、小朋友潛水抓魚等。（民眾提供）中央社
台東市湧泉公園游泳池因近期颱風過境所帶來的豐沛雨量，讓幾乎乾涸的池水升高約150公分，29日上午有許多民眾前往游泳、小朋友潛水抓魚等。（民眾提供）中央社

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