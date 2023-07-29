杜蘇芮颱風過境…「它」成受惠者 台東市民秒衝一波試身手

睽違半年的台東市自然湧泉游泳池，今天重現人魚共游畫面。杜蘇芮颱風帶來豐沛雨量，使得幾乎乾涸池水水位升高約150公分，民眾說「這是台東市受惠颱風的地方」。

「台東市立湧泉公園」內的自然湧泉游泳池，春節前水位下降，4月中旬只見魚兒在幾乎見底水裡掙扎，已無法游泳因而關閉。昨天颱風過後，台東各地滿目瘡痍，有民眾意外發現自然湧泉重現滿水位，今早就看到許多民眾前往游泳，小朋友入池抓魚。

「很開心，好久沒有游泳了，現在水位游起來很舒服！」，民眾表示，自從湧泉公園池水乾枯後，已經好幾個月沒有游泳了，得知颱風過後水位高漲，二話不說就來試試身手。遠從桃園而來的遊客羅小姐也說，去年暑假來台東時，就曾帶小朋友到湧泉公園戲水，人魚共游體驗相當有趣，今天來得正是時候。

湧泉公園葉姓救生員表示，泳池排水口目前暫被泥沙淤塞，池水無法排出，才得以維持高水位，進行清淤後，恐怕又會流失池水。

台東市公所公園路燈管理所長葛時君表示，為避免持續降雨造成池水溢流，預計下周將進行清疏作業，至於目前水位高度暫可維持2周。