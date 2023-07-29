颱風杜蘇芮過境 台南市初估農漁損失逾270萬

受颱風杜蘇芮影響，台南市府農業局統計農漁貨災損，包括酪梨、西瓜、番荔枝等受損，養殖白蝦、文蛤和石斑也有損失，初步估計損失金額逾新台幣270萬元。

台南市農業局統計各區公所回報颱風損失資料，農作物被害面積約90公頃，占全市農作面積9%，其中以酪梨30公頃為最嚴重，西瓜20公頃、番荔枝10公頃、原料甘蔗6公頃、食用玉米3公頃、香蕉5公頃、番石榴2公頃、木瓜4公頃、竹筍5公頃等，損失金額約256萬。

漁業部分，台南市農業局指出，安南區5口養殖白蝦因溢流水產損失約20萬，另有8口養殖文蛤和石斑發生潰堤，面積約2.5公頃，損失金額仍在評估。畜產部分目前尚無災情回報。

台南市農業局指出，目前農損狀況都屬初估，詳細災情仍需等農民陸續發現災情後回報統整。