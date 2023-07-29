杜蘇芮遠離…曾文水庫沒解渴 蓄水率不到2成

颱風襲擊南台灣，南部許多水庫大進帳，不過曾文水庫原期待颱風帶來豪大雨，藉此改善水情，未料水庫上游過去兩天僅下起毛毛細雨，水位「龜速上升」，蓄水率僅百分之十八點三四，水利署南區水資源局人員只能望風興嘆，呼籲民眾持續省水。

南投縣仁愛鄉霧社水庫，兩天來進水量大增，已逼近滿水位。中部的台中德基水庫，水位已上升至一四○三點五九公尺，短短兩天「長高」四公尺，蓄水量達百分之九十點一。大甲溪發電廠表示，下半年大中部地區冬季供水無虞。

霧社水庫昨距離滿水位只差三公尺，儲水率百分之八十三點一六。供應大台南地區及高雄的南化水庫上游蓄水率昨早已突破百分之九十五，水量距離滿水位不到五百萬立方公尺，「只要再下一場豪雨」，水庫就達到滿水位，第六區管理處水庫管理視水位上升管控儲水自然溢流，呼籲下游居民注意溢流警戒廣播與資訊。

嘉義仁義潭、蘭潭水庫蓄水率重回逾九成，但水情燈號黃燈未調降，嘉義市府近日恢復百年嘉義公園尿尿小童噴水，市區公園地景戲水設施也開放。