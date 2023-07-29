杜蘇芮才走…新颱「卡努」接著來 下周二最接近台灣

杜蘇芮颱風侵襲南台灣，前夜起風強雨驟，雲嘉南高屏等縣市昨晨緊急宣布停班停課，引發民怨，砲轟政府決策不夠果斷。東部、南台灣則傳出多處災情，其中台南因路樹壓垮電線桿，超過六萬戶停電，高雄逾九萬戶。南橫公路也因豪雨柔腸寸斷，屏東霧台鄉大武部落對外聯絡便橋遭沖毀，公所派員緊急搶修。

隨著杜蘇芮颱風遠離，中央氣象局昨傍晚五時卅分解除海、陸警，不過第六號颱風「卡努」昨接力生成，朝北北西方向前進。氣象局表示，預估卡努下周二（八月一日）最接近台灣，未來一周天氣仍然不穩定。

台南、高雄昨晨六時緊急公告，因陣風達十級為顧及市民安全停止上班上課，屏東縣府則是在六時十五分緊急宣布停班停課，嘉義縣直到六時五十二分宣布停班停課，嘉義市政府上午七時卅分也跟進，讓通勤族抱怨「已騎車出門被風吹完後，再被風吹著騎回家」。

杜蘇芮颱風在高雄颳起十二級陣風，台南也有十一級陣風，行道樹倒伏、號誌故障等災情頻傳，高雄停電戶數達九萬三千多戶，主要集中沿海、偏遠山區。台南市則有六萬多戶、嘉義一萬多戶、雲林一點五萬戶停電，金門也一度有八千八百多戶停電，各地陸續恢復供電。

颱風直擊離島金門，強大風勢民眾驚呼「好像龍捲風，超可怕」。台東雨勢不斷，道路又以南橫公路十二處坍方受創最嚴重，屏東縣霧台鄉對外唯一聯絡道路霧大二號橋遭沖毀。公路總局表示，台九戊線草埔路段因邊坡土石滑落，單線雙向管制通行，預計今晚六時開放通行。台二十線梅山口至向陽路段兩處坍方阻斷，預計卅一日上午七時開放通行，向陽至利稻路段內四處坍方阻斷，預計卅日傍晚五點開放通行。

氣象局預報員劉宇其指出，杜蘇芮在台灣南方海域移動速度緩慢，為花東、屏東分別帶來一千毫米左右累積雨量，北上過程中，澎湖東吉島也測得十五級強陣風。台灣雖脫離暴風圈，但外圍環流還是持續影響，今明各地水氣偏多，山區、東北部地區午後留意雷陣雨。沿海各地仍有長浪出現機會；彰化到台南、澎湖、馬祖也有八至十級陣風。

因應杜蘇芮遠離，立榮航空今明兩天增開十六班台灣往返澎湖、金門、南竿班機。海運部分，今仍有十航線、九十航次停航。