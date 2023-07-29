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颱風掃斷金龜樹 台南五妃廟屋脊破損

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南五妃廟屋脊因樹倒受損。圖／台南市文化局提供
台南五妃廟屋脊因樹倒受損。圖／台南市文化局提供

杜蘇芮颱風橫掃台南，國定古蹟五妃廟內有3棵老金龜樹被吹倒，其中1棵砸中五妃廟屋脊部分磚塊破損，幸未損及結構安全，南市文化局會同文化部文資局人員會勘，列入古蹟修護；另山上水道博物館樹木被吹倒70棵，滿目瘡痍，今起休館3天整理，隆田文化資產園區也有20棵樹木傾倒，今天封園1天整理。

文化局說，五妃廟東南側廂房因金龜樹斷裂傾倒，屋脊磚塊破損、屋瓦錯位及滲漏水現象，因應颱風，歷史建築與古蹟天溝，事前疏通清理，沒發生由屋頂淹水室內狀況，由於五妃廟有計畫修護，因此一併列入修護計畫，短期先以帆布覆蓋保護，清理倒樹維持安全優先。

杜蘇芮最強陣風10級以上，對戶外空間造成嚴重災情，東興洋行旁日式宿舍庭園咾咕石圍牆附生榕樹倒塌，大樹被連根拔起，該棟宿舍未具文資身分，文化局以老屋善待維護，先派員清理碎石拉設封鎖線以免影響巷道交通，調度機具廠商與人員，周一進場處理枝幹，釐清建築是否受損。

國定古蹟山上花園水道博物館，面積56公頃，擁有超過5000棵樹木，也有70棵各類樹種全倒或半倒，由於不少傾倒樹木位在通道及入口，館方今起將封園3天整修，園方說是2019年開館以來第一次颱風假，更是開館以來史上災情最嚴重；另隆田車站旁隆田文化資產園區也有20棵樹木傾倒，園區今天封園，其他展館未受影響，今天起正常營運，文化局呼籲遊客注意訊息。

文化局長謝仕淵指出，這次風雨太大，雖然事前做準備，還是無法避免，有不少倒伏樹木，連支架都被吹倒，可見強風威力，提醒同仁確保安全，再依照古蹟與老樹等專業技術與倫理原則處理，盡速完成災後復原。

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