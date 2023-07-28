颱風杜蘇芮漸遠離…集水區降雨量不到30毫米 曾文水庫進帳不樂觀

颱風杜蘇芮在台南帶來的風雨於傍晚漸趨緩，蓄水量偏低的曾文水庫原期待靠豐沛颱風雨挹注，但今天至晚間7時為止，集水區降雨量不到30毫米，進水效益有待觀察。

經濟部水利署南區水資源局觀測資料顯示，曾文水庫集水區昨天降雨量9.6毫米，今天至晚間7時為止累積降雨量29.5毫米，與先前各界期待有一段落差，蓄水率從26日的17.66%微幅上升到18.67%，蓄水量增加約500萬立方公尺，來到9465萬立方公尺，後續進水效益還有待觀察。

與曾文水庫相連通的烏山頭水庫，今天至晚間7時為止累積降雨量有60.3毫米，蓄水量5745萬立方公尺，蓄水率72.53%，兩座水庫合計蓄水量超過1億5000萬立方公尺。

台南另一座主要水庫南化水庫，昨天降雨量9.2毫米，今天至晚間7時累積降雨量57.4毫米，加上持續由旗山溪甲仙攔河堰越域引水挹注，今天晚間7時蓄水量來到8756萬立方公尺，蓄水率97.84%，已接近滿水位，若上游集水區持續降雨，可能達滿庫自然溢流。