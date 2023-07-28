杜蘇芮滋潤澎湖！颱風過境帶來200毫米雨量 3水庫進帳逾8萬噸儲水

颱風「杜蘇芮」肆虐澎湖，也帶來近200毫米雨量，適時為3座地面水庫浥注8萬5000噸儲水；在風雨稍歇後，澎防部隨即投入官兵500多人協助馬公、湖西、白沙和西嶼4鄉市災後復原。

「杜蘇芮」重創澎湖，全縣各地造成重大災情，1市5鄉在遠離暴風圈和風雨稍歇後，全面展開街道清理、復原工作。澎湖災害應變中心受理災情統計至下午3時止，共221件，其中以路樹倒塌75件最多、道路基礎設施33件、建物、招牌掉落等各20多件。

剛完成漢光演習的第1作戰指揮區指揮官劉協慶中將今天動員防區530名兵力，投入協助馬公、湖西、白沙和西嶼4鄉市災區進行災後復原等工作，讓市容最快恢復原狀。

「杜蘇芮」過境帶來近200毫米雨量，自來水公司澎湖營運所主任葉清興風雨中赴各水庫巡視，初估3座地面水庫進水量8萬5000噸。其中，成功5萬噸、興仁3萬噸和東衛5000噸，各水庫仍持續進水中，3座水庫儲水已來到25噸左右。