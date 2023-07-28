杜蘇芮發威！水頭碼頭浮動引橋受損不能用 將影響小三通動線

中颱杜蘇芮直撲金門，目前各地都陸續傳出災情，外傳連水頭碼頭的小三通浮動連結引橋也斷裂掉海，據金門縣港務處表示，僅是2號碼頭引橋連結的鐵鍊與卡榫壞掉，並未沉入海，但不能再使用，要等從台灣備料後，才能進行修復，所以修復時間還不確定，但已確定會影響小三通旅客動線，他們會緊急因應。

杜蘇芮颱風發威，幾乎金門各鄉鎮都陸續傳出災情，不少鄉鎮的聯外道路都因為路樹倒塌而無法通行，甚至各自然村也都傳出停電，民眾都說，「這個颱風太可怕，中午的時候感覺像是龍捲風，連房子都被吹的轟轟作響，感覺要飛走了」。

多棵百年榕樹也不敵風力應聲倒下，還有電線桿、路牌指引的鋼柱也被吹倒，甚至傳出水頭碼頭災情慘重，浮動碼頭的引橋沉入海，對此，港務處人員表示， 是2號碼頭引橋連結的鐵鍊與卡榫斷掉，引橋沒有沉入海，但也不能使用，目前要等台灣的材料才能修復。

由於2號碼頭目前是小三通主要使用的碼頭，引橋故障將會影響旅客的動線，金門縣港務處表示，明天下午如果復航，會安排備用的引橋先替代，後續會盡快請台灣廠商來修理，詳細修復時間還要未能確定。港務處也說明，經與陸方確認，明天金門往返五通、石井航線在12點以前航班停航(含1200航班)，下午航班俟天候狀況再行公告。

依據中央應變中心訊息，若此颱風行徑無特殊變化，氣象局預計於今日17時30分解除海上陸上颱風警報。

金門縣災害應變中心也表示，到今日15時止，應變中心總計受理災情265件(含積淹水災情2件、廣告招牌災情4件、路樹災情181件、停電災情28件、停水災情2件、建物毀損6件，交通號誌2件，民生(基礎)設施災情23件、火災1件、其他災情16件)，已處理完成災情20件，處理中災情245件。

目前停電戶數5849戶，因應變中心受理報案為個案通報，實際狀況可能為區域饋線停電，經與台電進駐人員詢問，停電戶數以官網數據為準。